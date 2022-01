Docente padece leucemia y necesita 24 dadores de sangre para su tratamiento

Marianela Flor es docente y, con una sonrisa hermosa como bandera de vida, le da lucha a la leucemia hace tres meses. Desde el diagnóstico, en octubre pasado, se encuentra internada en la Clínica Modelo de Paraná, a donde llegó, en noviembre, una combi, organizada por la ONG Donar en Vida, con 19 donantes de sangre.“Eso lo hacemos para reponer la sangre que a la paciente va necesitando”, explicó la presidenta de la ONG Susana Olivera. “Marianela es compañera de una integrante de Donar en Vida y siempre colaboró con nosotros, siempre compró lo que vendimos para recaudar fondos. Y ahora está en esta situación”, lamentó Olivera.“Ella empezó con las típicas anemias, por eso siempre recomendamos consultar inmediatamente en alguna clínica fuera de la ciudad si es posible. Sea en Buenos Aires, en Paraná, en Rosario, porque en esos lugares ven tantos casos similares que ya saben de qué se trata y no se pierde tiempo en el diagnóstico. En ciudades como la nuestra no se trata este tipo de leucemia, que es aguda, y eso dificulta el diagnóstico rápido y, consecuentemente, el tratamiento”, explicóLa semana pasada fueron 10 donantes de sangre los que necesitó Marianela. El número es importante, pero no es todo, ni mucho menos. Para esta semana la joven docente necesita 24 dadores, que puedan viajar a la capital provincial o que vivan allí o en cercanías.Quienes deseen ayudar a Marianela deberán ponerse en contacto con Donar en Vida o con Lina, su mamá (contactos, al final de la nota). “Esto es, básicamente, para poder programar el turno, porque estas personas deberán viajar a Paraná para poder donar”, explicó Olivera.Donar en Vida forma parte de la Red de Promotores de Donantes de Sangre y Médula Ósea de Argentina. Lo que le ha permitido conocer las realidades de muchas otras partes del país y evidenciar las falencias propias. Consultada por éstas, la referente de la ONG no duda un segundo y apunta a la falta de políticas públicas que incentiven la donación de sangre y la falta de capacitación del personal de salud.“Nosotros, a través de los mismos pacientes, nos enteramos de tratos, dentro del sistema de salud, que nada tienen que ver con una buena atención. Vos no le podés exigir a los pacientes que consigan donantes porque si no se van a quedar sin sangre, como pasa, porque no sólo es una mentira, sino que habla de la falta de empatía y trato humanizado de algunas personas que trabajan en salud”, manifestó la presidenta de Donar en Vida. Y, por otro lado, tomó como ejemplo las políticas de salud de Corrientes, donde “no existe una división entre el sistema público y el privado en estos temas, entonces una persona que está en una clínica privada puede recibir sangre del banco público. Acá eso no se pude hacer, entonces, por ejemplo, quienes ayuden a Marianela deberán viajar hasta Paraná, cuando el Estado tendría que disponer de los medios para que eso no sea así”.Contactos Susana Olivera (Donar en Vida): 3446 640076 Lina (mamá de Marianela): 11 6546 0224 ( El Día)