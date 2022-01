Falleció un niño de 9 años en Gualeguaychú que tenía coronavirus

Un niño de 9 años que tenía coronavirus, falleció este sábado en el hospital de Gualeguaychú. El menor se encontraba con sus padres de paso por la localidad, ya que regresaban a Misiones, su ciudad natal.



La familia se había ido unos días de vacaciones a La Pampa y de regreso, a la altura de Gualeguaychú, el menor se descompensó. Los padres ingresaron a la ciudad para pedir ayuda médica con el niño desvanecido.



El menor ingresó al servicio de Guardia del Hospital, pero pese a las maniobras de RCP no lograron reanimarlo. Luego de confirmar el deceso, se le realizó un test de Covid que dio positivo, al igual que en el caso de su madre.

En tanto el papá del niño dio negativo, pero se le practicarán otros estudios para confirmar el diagnóstico. El menor no se encontraba vacunado contra el Covid.



Se dio intervención al médico policial y al fiscal de turno Dr. Mauricio Guerrero.



Dado a las disposiciones vigentes en la provincia de Entre Ríos, al ser confirmado el resultado positivo de COVID no se practica autopsia; en este caso en particular, fundados en que "no hay sospecha de criminalidad, es decir, el cuerpo no presenta lesiones externas ni indicios de haber ejercido resistencia ante un ataque", confirmaron fuentes de la investigación. Fuente: R2820Radio.