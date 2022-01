“Una parte de mí se fue con ella”, dijo esposo de ciclista atropellada

Homenaje a Marcela

A una semana de la muerte de la ciclista Marcela Bimonte -atropellada por un conductor que luego la abandonó en los Bosques de Palermo-, su pareja convocó a una bicicleteada y meditación en reclamo de justicia, al tiempo que recordó el día trágico."Una parte de mí se fue con ella", repite Luis Bruno Ceccato, que compartía la misma pasión por las dos ruedas y circulaba unos metros delante de Marcela cando José Carlos Olaya González perdió el control del vehículo y arremetió contra la bicisenda."Yo ahora estoy con un brazo inhabilitado por las fracturas. Y en las actividades que estamos haciendo sigo con medio brazo, porque uno se fue con ella", aseguró Ceccato, en diálogo con C5N.Todavía en shock, Luis reconstruyó la escena de la tragedia el domingo pasado: "Yo iba adelante y ella iba atrás. Nosotros íbamos por la bicisenda, eran las 8.40 y no había nadie en la calle. Ella podía venir al lado mío conversando, pero nunca quiso ir por la bicisenda de la mano que no le correspondía. Iba atrás mío, como siempre en la pedaleada".En este sentido, siguió: "Yo a ella la vi cuando me levanté, que la empecé a buscar y no la encontraba. Ya estaba tendida. Compartió conmigo hasta los últimos momentos, piel a piel y sangre a sangre".El marido de la ciclista convocó a una bicicleteada para pedir justicia por la muerte de Bimonte. A las 16 encabezará una meditación con cuencos tibetanos en el lugar de la masacre, una de las actividades que solían compartir habitualmente en las bicicleteadas.Media hora más tarde, a las 16.30, se realizará una bicicleteada desde el Obelisco hasta Figueroa Alcorta y Dorrego. "Vamos a colocar una bicicleta blanca con su nombre, como símbolo de lo que sucedió y como un reclamo de justicia", agregó."Esto que sucedió excede al ciclismo. Están expuestos runners, familias, todas las personas que suelen ir a los bosques a realizar actividad", señaló Luis.José Carlos Olaya González, el conductor que atropelló y mató a Bimonte, se negó a declarar el martes pasado y quedó detenido e imputado por homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé una pena de entre 8 y 25 años de cárcel.Olaya González había sido imputado inicialmente por homicidio culposo, encubrimiento y abandono de persona, pero la figura escaló a homicidio simple con dolo eventual, para lo cual el artículo 79 del Código Penal establece "reclusión o prisión de ocho a veinticinco años al que matare a otro".El detenido dio además positivo por consumo de marihuana en una narcotest que le fue realizado tras su detención el domingo.El informe de antecedentes penales también reportó que Olaya González fue condenado el 31 de agosto de 2010 por el Tribunal de Lomas de Zamora a 6 años y 9 meses de prisión por los delitos de robo agravado con el empleo de arma de fuego en concurso real con portación de arma de guerra sin la debida autorización legal.