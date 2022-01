Uruguay y Argentina aplican los mismos protocolos para el turismo

El ministro de Turismo de Uruguay, Tabaré Viera, dijo que no se ha evaluado adoptar medidas especiales en los casos de turistas a los que no se les permita el reingreso a sus países por su condición sanitaria, al finalizar sus vacaciones.



Recordó que “tanto Argentina como Uruguay estamos con los mismos protocolos”. Viera agregó que el regreso de visitantes “hoy es un problema no solamente con Argentina, todos los que tienen que viajar necesitan, en casi todos los países del mundo se exige además de la vacunación los test PCR negativos. Entonces puede surgir algunos que tengan justo en el momento de viajar algún inconveniente, pero por ahora no hay nada planteado”.



El ministro reconoció que “no es un tema sencillo tampoco, cada país pone sus propios protocolos, si alguien es positivo y no lo dejan entrar, no lo dejan entrar, va a tener que quedarse”, pero entiende que forma parte de la contingencias a las que todo turista se puede enfrentar durante un viaje, y que por lo tanto “una de las exigencias para ingresar al país es tener seguro de salud, que incluye el COVID, o sea que todos los que ingresan se supone que tienen un seguro de salud, que le va a cubrir la contingencia”.



Por otra parte considera que es una consecuencia “lógica” de esta ola de casos positivos la fuerte demanda por hisopados que está ocurriendo en centros turísticos, en especial en el Este del país.



“Es lógico, porque todo el que va a viajar necesita un hisopado con 72 horas antes, así que en la medida que se terminen las vacaciones, esa demanda va a existir. Con el aumento de casos y de la gente que tiene síntomas también es lógico, hay una demanda de uruguayos incluso. Pero eso son contingentes que no se pueden prever, el que viaja sabe que toma riesgos”, indicó.