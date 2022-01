Diamante vivió otra noche festivalera con jineteada y folclore

Espectáculos

Testimonios

Desfile de agrupaciones tradicionalistas

La Reina de las Jineteadas sigue festejando sus Bodas de Oro. Para la Tercera Luna Festivalera en Diamante se presenten Antonio Tarragó Ros, Los Carabajal, Yamila Cafrune, Diana Zapata, Los Saraluceños y “Los Magos del Chamamé”. Además, se realizó la Elección de la Paisana Nacional 2022; y en el Campo “Lisardo Gieco” se continuó con las montas de los mejores reservados.transmitió en vivo desde el predio en el marco de "Nuestras fiestas", que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos y la región.Antonio Tarragó Ros deleitó a Diamante en la tercera noche del festival. Desde el escenario “Carlos Santa María” hizo vibrar a todo el público presente y fue ovacionado. Allí el reconocido folclorista deslumbró con su acordeón y con los temas musicales más reconocidos del cancionero popular argentino.Una de las características principales del Festival de Diamante es la diversidad de artistas que se suben al escenario “Carlos Santa María” desde los que recién empiezan hasta los consagrados en el plano nacional e internacional.Los Magos del Chamamé fueron los primeros en abrir el deleitar al público con su música. Les siguió Diana Zapata, quien antese mostró “ansiosa y expectante” por su presentación en el escenario de Diamante. “Venimos con un repertorio muy popular que será parte del tercer material discográfico que estamos grabando y que muy pronto estará en las plataformas digitales”, aseguró la Chamarritera Diamantina.“Diamante siempre ha sido muy generosa con los diamantinos; son muy localistas y aman a los músicos que nos visitan, pero nosotros tenemos que rendir una materia cada vez que subimos al escenario, y la gente está preparada y dispuesta para nosotros, porque el cariño se nota y en ese escenario es como cantarle a tu familia porque es gente con la que vivimos y convivimos todos los días”, ponderó la artista previo a presentarse sobre el escenario.En esta ocasión, intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón, expresó anteque “Diamante vive la tradición a flor de piel y ahora cuando la mayoría de la población esta vacunada vienen y disfrutan de estos eventos”.Destacó que en el festival el “nivel de la jinetada es muy significativo; además los precios son pensados para la familia y buscamos que toda la gente se sienta bien y a gusto”. En sintonía con esto remarcó que “la cartelera es excelente; y las personas vienen convenidas que van a ver un espectáculo de calidad”.Al igual que las noches anteriores las tribunas del escenario “Carlos Santa María”se llenaron rápidamente. En general, la mayoría de los asistentes aseguraron que no es la primera vez que disfrutan de este eventoUna mujer de 69 años y oriunda de Strobel contó a Elonce TV que desde los 19 años asiste al festival de Diamante. “Me gusta la jineteada y el folclore”, destacó otro procedente de Costa Grande.“Hace tres noches que estamos en Diamante nos gusta mucho la doma y el folclore”, mencionó una mujer oriunda de Esperanza, Santa Fe.Otro hombre, destacó que todos los años concurre al festival de Diamante y sumó que le gusta mucho la jineteada y “el nivel es muy bueno; además soy amigo deTrevisan y vengo a apoyarlo”.En tanto, un hombre oriundo de Victoria, contó que “con la familia juntamos dinero todo el año para venir y disfrutar del festival, es la segunda noche que estamos presentes”.“De las 50 ediciones estoy seguro que asistí a unas 40, vengo desde que era joven”, valoró el acordeonista Miguel González y agregó que “Diamante es la tradición, donde el hombre de campo y también el de ciudad se reencuentra con sus tradiciones, el pasado y todo lo que no hay que olvidar”.“El festival se vive con una alegría, creo que en los 50 años nunca falté”, dijo una mujer diamantina al recordar que “antes en la platea había sillas plegables y era todo de tierra; estamos orgullosos de tener este predio y la gente de campo disfruta del festival”.Por su parte, un jinete de la categoría de clina, detalló que “este domingo me toca participar; es una alegría estar acá y poder disfrutar de todo esto en familia”.Los Bonitos, de Néstor Sosa (La Plata, Buenos Aires)El Cencerro, de Franco Piccioni, (Arrufó, Santa Fe)La Cautiva de Raúl Pizzolato, (Santa Clara, San Luis)Fortín de los Ranchos, de Juancho Pollio (Ranchos, Buenos Aires)La Flor del Pago, de Eduardo Daneo (Etruria, Córdoba)La Bochinchera, de Marcelo Cugat (Santa Lucía, Buenos AiresLos Taitas, de Julio Mendizabal (Rauch, Buenos Aires)La Surera, de Jorge Sap (Ibicuy, Entre Ríos)La Costera, de Oscar Viganoni (San Justo, Concepción del Uruguay, Entre Ríos)La Mochilera, de Horacio Velázquez (Gualeguay, Entre Ríos)El Entrevero, de Ángel Ecclesia (Costa Grande, Entre Ríos)Los Diablos Negros, de Laureano Papes (Urdinarrain, Entre Ríos)Los Humildes, de Juan Carlos Acosta (Las Cuevas, Entre Ríos)Los Malacara, de Hernán Mannarino (Florencio Varela, Buenos Aires)El Relincho, de Ito Oggero (Virginia, Santa Fe)Los del Palmar, de los Hermanos Delaloye (Ubajay, Entre Ríos)La Sureña, de José Carlos Predolini (Paraná, Entre Ríos)Los Indios, de Cacique y Fernández, (Puerto Madryn, Chubut)Fogón de los Gauchos, de Sandro Álvarez (Líbano, Buenos Aires)La Ciprianera, de Ortega (Chascomús, Buenos Aires)La Bienvenida, de Prátula (Tres Arroyos, Buenos Aires)Los Diablitos, de Juan Arzuaga, (Maipú, Buenos Aires)Los Callejeros, de Ojeda (Pringles, Buenos Aires)Alondra Arellano, en representación de la agrupación “Herencia rinconera” de Rincón del Doll, fue coronada como la Paisana Nacional 2022, registróMientras que como Primera Paisana fue escogida Antonela Alba de la agrupación “Flor de Ceibo” de Crespo y Morena Migueles, de la agrupación “Costumbres de mi viejo" de Diamante, Segunda Paisana.Durante la tarde de este sábado, se realizó el desfile de agrupaciones tradicionalistas por las calles la ciudad. El recorrido comenzó en el Complejo Termal, para transitar luego por el centro y finalizar en el Campo “Lisardo Gieco”, donde se entregaron las distinciones a los presentes.El desfile estuvo encabezado por el Presidente Municipal, Juan Carlos Darrichón, y la Agrupación diamantina “Punta Gorda”, encargada de la organización del mismo. Estuvieron acompañados por la artista Yamila Cafrune.En esta oportunidad participaron 55 agrupaciones gauchas, provenientes de distintos puntos de Entre Ríos y de provincias vecinas. Caballos, carros, paisanas y jinetes, que fueron la atracción de los espectadores que se encontraban ubicados en distintos lugares.Esta edición contó con la participación de 12 postulantes a Paisana Nacional, que representaron a distintas agrupaciones tradicionales.

Abel PintosMario A. QuirogaLas Voces de MontielNoelia TelagorriUco Gómez y su Conjunto AmanecerLucio RojasOrlando VeracruzPalo Santo LitoralLitoral TagüéBallet EmoveréLos TekisSele Vera Y Los PampasFrancisco CuestasIsondúLos Tatas del ChamaméBallet EmoveréBanda Tambor De TacuaríCarlos SantamaríaSergio GalleguilloRubén CuestasLos del GualeyanDiamantinos