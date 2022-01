Colocaron un explosivo en la casa un funcionario de Salud de Bahía Blanca

Repudio al ataque

Un artefacto explosivo que provocó un incendio fue colocado esta madrugada en la casa del director de la Región Sanitaria I de Bahía Blanca, Maximiliano Núñez Farina, según informó la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, y el hecho fue repudiado por las autoridades de la provincia de Buenos Aires, nacionales y referentes de la oposición.El hecho fue reportado por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en su cuenta de la red social Twitter, donde informó que "por segunda vez en menos de un año, grupos no identificados vandalizan sedes partidarias y domicilios particulares dejando panfletos con consignas que intentan amedrentar y amenazar"."Hoy colocaron un explosivo en la puerta de la casa de Maximiliano Nuñez", afirmó el ministro bonaerense.La Subsecretaría provincial de Derechos Humanos sostuvo en un comunicado que "junto con el explosivo, los atacantes dejaron panfletos con amenazas de muerte al dueño de casa y a un listado de otros trabajadores de la salud".Se trata de personal sanitario que "figuraban con sus nombres y sus domicilios, además de mensajes en contra del pase sanitario y a las restricciones a la circulación por la pandemia por la Covid-19"."La Subsecretaría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense manifiesta su profunda preocupación por este acto cobarde de violencia que remite a las épocas más oscuras de nuestro pasado", indicó el organismo.Asimismo, advirtió que "no hacen más que alimentar el discurso del odio y atentar gravemente contra nuestra democracia, cimentada en el respeto, la convivencia y los derechos humanos".Este ataque se suma a otros perpetrados meses atrás, también con explosivos, en la misma ciudad contra un local partidario del Frente de Todos y una dirigente mapuche."Es urgente que este nuevo hecho, que ya está siendo investigado por el Ministerio Público Fiscal, se esclarezca lo más rápido posible para resguardar la integridad de los trabajadores de la salud que desde hace dos años trabajan denodadamente y sin descanso por la salud pública y para salvaguardar nuestra democracia", puntualizó la comunicación oficial.El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rechazó el ataque y al replicar el posteo de Kreplak escribió en la misma red social: "Nuevamente un hecho lamentable sucede en Bahía Blanca"."Repudiamos el ataque al domicilio del Director de la Región Sanitaria Nº 1", afirmó y dijo: "Esperamos que la Justicia actúe con celeridad y esclarezca los hechos".En tanto, el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, reportó el ataque en su cuenta de Twitter al señalar: "Ponen un explosivo en la casa de uno de los directores de Región Sanitaria" y replicó una publicación sobre el hecho.Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak expresó su "repudio absoluto al vil atentado dirigido contra el domicilio del Director de la Región Sanitaria de Bahía Blanca".Asimismo, señaló que espera "una pronta y adecuada respuesta judicial, no sólo repararía a la víctima y a los vecinos de Bahía Blanca, sino que podría evitar nuevos hechos de estas características".El subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Facundo Moreno, manifestó su "absoluto repudio al atentado a la casa del director de la Región Sanitaria de Bahía Blanca @NunezNano1" y expresó su "solidaridad con él y los trabajadores de la salud amenazados. El hecho debe ser esclarecido rápidamente y sus autores identificados y sometidos a la justicia".Por su parte, el diputado nacional por el FdT, Daniel Gollán se sumó al repudio y afirmó en sus redes sociales que "delincuentes mesiánicos atentaron contra la casa del Director de Región Sanitaria en Bahía. Blanca."Es el tercer atentado en esa ciudad. Si un fiscal se pone las pilas, en horas da con los responsables. No se puede tolerar esta violencia demencial", señaló el exministro de Salud bonaerense.A su vez, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, manifestó su "más enérgico repudio al atentado sufrido por @NunezNano1 en Bahía Blanca", y expresó su "acompañamiento a los trabajadores y trabajadoras de @regsanuno, que llevan adelante un gran trabajo basado en el amor y la solidaridad"."Seguiremos cuidando la vida por sobre el odio de unos pocos", dijo.A su vez, la diputada provincial de la UCR bonaerense, Alejandra Lordén, afirmó que "como sociedad tenemos que repudiar y solidarizarnos con el Director de Región Sanitaria en Bahía Blanca @NunezNano1 por el ataque recibido" y expresó que "a días de haber superado los 100 mil contagios, el Estado más que nunca debe garantizar que puedan ejercer la profesión sin miedo".El diputado nacional del Frente de Izquierda Unidad, Nicolás del Caño, por su parte, calificó el atentado como "muy Grave" y sostuvo: "Nuevo atentado en Bahía Blanca, esta vez contra Maximiliano Nuñez Fariña"."En el panfleto amenazan de muerte al personal de salud", dijo el legislador y manifestó: "Todo nuestro repudio a estos fachos negacionistas, solidaridad con todas las personas que han sido atacadas y amenazadas".