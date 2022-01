Diamante transitó su segunda luna festivalera con jineteada y folclore

Espectáculos

Video: Diamante vive su segunda luna festivalera con jineteada y folclore: testimonios

La Reina de las Jineteadas continúa festejando sus Bodas de Oro. Jorge Rojas, María Cuevas, Rubén Giménez, Mi Sueño Chamamé, Dúo Jumial, el Ballet Emoveré y Los Magos del Chamamé, pasaron por el escenario en la segunda luna festivalera. En las tres rondas de jineteadas se presentaron 69 montas, entre Bastos y Clinas.transmitió en vivo desde el predio en el marco de "Nuestras fiestas", que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos y la región.Fueron miles las personas que llegaron desde distintos puntos de la provincia y el país para disfrutar de este festival que ya es un clásico. En general, la mayoría de los asistentes aseguró que no era la primera vez que disfrutaban de este evento y cada año planeaban visitarlo nuevamente por su calidad. Además, como cada noche, hubo un sector de venta de artesanías, boinas, mates y, por supuesto, comida y bebida para todos los gustos.Una de las características principales del Festival de Diamante es la diversidad de artistas que se suben al escenario “Carlos Santa María” desde los que recién empiezan hasta los consagrados en el plano nacional e internacional.Durante la primera noche, El Chaqueño Palavecino, Raúl Barboza, Pocho Gaitán, Los Chamarriteros, Fabiana y Nemopirí y Milo Marotti, estuvieron en el escenario.Este viernes se presentaron Jorge Rojas, María Cuevas, Rubén Giménez, Mi Sueño Chamamé, Ballet Emoveré y el Dúo Jumial, ganadores del Pre Diamante en la Categoría Conjunto Vocal.El Ballet folklórico de Diamante y dirigidos por Emanuel Urriste, realizó su participación en el festival. El grupo, se llevó los aplausos del público luego de desplegar su arte sobre el “Carlos Santa María”.Seguidamente, María Cuevas la cantante de folklore nació en la ciudad de Diamante, se subió al escenario y comenzó a entonar las primas notas de su repertorio bien entrerriano.En el primer corte, se dirigió al público y expresó que era una alegría “volver a cantar en mi ciudad”. “Vengo de una familia islera y de hermanos pescadores, por eso le canto al Paraná, a las islas, a los paisajes y principalmente a los obreros del río. Quiero homenajear a los pescadores que están atravesando un momento terrible junto a nuestro río”, destacó. Y agregó: “Tenemos que ser conscientes, cuidar el agua y nuestro ecosistema”.Jorge Rojas cerró la noche de viernes del Festival de Diamante. El artista neuquino, presentó su nuevo material, “Viaje”. También, le brindó un homenaje a Carlos Armocida y Néstor Cuestas, y de esta manera se despidió cantando sus grandes éxitos del escenario “Carlos Santa María”.Con gran concurrencia de público, comenzó ayer la Reina de las Jineteadas, desde el campo “Lisardo Gieco”. Este viernes continúa la actividad con las mejores montas del país.Como se sabe, este año los jinetes no usarán cascos ni pecheras en Jesús María, tal como se había decidido en el mes de noviembre. La medida, tenía como objetivo evitar accidentes trágicos como el ocurrido en enero del 2020, donde Norberto Cossutta murió aplastado por su caballo.Finalmente, no podrá implementarse en esta edición debido a que los implementos solicitados por la organización del evento se encuentran demorados en Aduana a causa de la pandemia.“Mi trabajo es puntuar a los participantes depende de la elegancia del jinete y otras cosas que influyen: el enganche, el rebenque, etc.”, expresó aJuan Carballo, jurado del festival.El jinete tiene un tiempo de 14 segundo “donde nosotros tenemos que puntuarlo. Vienen muy bien el festival”.Según contó el hombre, antes de ser jurado fue jinete. Es de Entre Ríos, pero actualmente vive en San Antonio de Areco. “Siempre extrañó la provincia”.Los Bonitos, de Néstor Sosa (La Plata, Buenos Aires)El Cencerro, de Franco Piccioni, (Arrufó, Santa Fe)La Cautiva de Raúl Pizzolato, (Santa Clara, San Luis)Fortín de los Ranchos, de Juancho Pollio (Ranchos, Buenos Aires)La Flor del Pago, de Eduardo Daneo (Etruria, Córdoba)La Bochinchera, de Marcelo Cugat (Santa Lucía, Buenos AiresLos Taitas, de Julio Mendizabal (Rauch, Buenos Aires)La Surera, de Jorge Sap (Ibicuy, Entre Ríos)La Costera, de Oscar Viganoni (San Justo, Concepción del Uruguay, Entre Ríos)La Mochilera, de Horacio Velázquez (Gualeguay, Entre Ríos)El Entrevero, de Ángel Ecclesia (Costa Grande, Entre Ríos)Los Diablos Negros, de Laureano Papes (Urdinarrain, Entre Ríos)Los Humildes, de Juan Carlos Acosta (Las Cuevas, Entre Ríos)Los Malacara, de Hernán Mannarino (Florencio Varela, Buenos Aires)El Relincho, de Ito Oggero (Virginia, Santa Fe)Los del Palmar, de los Hermanos Delaloye (Ubajay, Entre Ríos)La Sureña, de José Carlos Predolini (Paraná, Entre Ríos)Los Indios, de Cacique y Fernández, (Puerto Madryn, Chubut)Fogón de los Gauchos, de Sandro Álvarez (Líbano, Buenos Aires)La Ciprianera, de Ortega (Chascomús, Buenos Aires)La Bienvenida, de Prátula (Tres Arroyos, Buenos Aires)Los Diablitos, de Juan Arzuaga, (Maipú, Buenos Aires)Los Callejeros, de Ojeda (Pringles, Buenos Aires)Tal como sucedió la primera noche, este viernes las tribunas del escenario “Carlos Santa María” y del campo “Lisardo Gieco” se llenaron en pocos minutos.En esta jornada, el público se acercó a disfrutar de los espectáculos que ofrecen, pero sobre todo para escuchar a Jorge Rojas, la presentación más esperada del viernes.Un grupo de amigas de Diamante contaron que sacaron entradas para todas las noches del festival.En otra parte de la tribuna, los jóvenes comienzan a congregarse alrededor de las 18 – 19 horas “para tener un buen lugar”. Muchos con conservadoras, equipos de mates y algo para comer.Otra joven de Diamante, señaló que “el festival es muy lindo. Venimos todos los años, somos fieles”.“Desde chiquito que vengo, es una tradición familiar. Los más jóvenes venimos a esta tribuna frente al escenario y los más grande van a platea o al sector con sillones”, agregó un chico.Gonzalo, de Diamante contó que asistió con su abuela y su tía. “Vinimos a ver a Jorge Rojas y a acompañar a un amigo que salió campeón en la edición 41º.“Estamos celebrando los 50 años de nuestro festival”, dijo una mujer oriunda de Diamante. “Con mi familia venimos desde chiquitos y hemos pasados ediciones fabulosas, siempre en el mismo lugar”.Un hombre de Crespo, contó que era la segunda noche consecutiva que asiste al festival. “Soy fanático del folclore”, confesó.Antonio Tarragó RosLos CarabajalYamila CafruneDiana ZapataLos SaraluceñosAbel PintosMario A. QuirogaLas Voces de MontielNoelia TelagorriUco Gómez y su Conjunto AmanecerLucio RojasOrlando VeracruzPalo Santo LitoralLitoral TagüéBallet EmoveréLos TekisSele Vera Y Los PampasFrancisco CuestasIsondúLos Tatas del ChamaméBallet EmoveréBanda Tambor De TacuaríCarlos SantamaríaSergio GalleguilloRubén CuestasLos del GualeyanDiamantinos

