Covid en niños: "Se duplicaron los testeos y la positividad aumentó casi 40%"

Creció el número de casos de covid-19 en todo el país y abarca a todas las franjas etarias. De hecho, también esta situación se refleja en los niños.Valeria Rodríguez Alcántara, referente del Área de Atención Integral de la Niñez dependiente de la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil de la provincia, explicó aque “así como ha habido aumento de casos en todos los grupos etarios, también hay un aumento de casos en los niños menores de 15 años”.En el Hospital San Roque, de Paraná, “el número de consultas y de positivos en relación a los testeos incrementó. Si comparamos la última semana de diciembre y la primera de enero, es importante el aumento que se ha presentado”.En la última semana de diciembre “se testearon 64 menores de 15 años y el 7% dio positivo. Una semana después, el número de testeos se duplicó y la positividad aumentó casi al 40%. Actualmente cada niño que asiste a testearse tiene más posibilidades de ser positivo de covid. Es lo mismo que estamos viendo en el resto de la población”.Pidieron “no minimizar los síntomas. Con la pileta, el aire acondicionado, estamos siempre con esa idea de que es normal que los chicos tengan moco y tosan un poco. En realidad en la situación epidemiológica actual uno tiene que pensar que fiebre, dolor de cabeza, moco, dolor de garganta, cualquier síntoma puede ser covid”.Confirmó que “hubo internaciones pero muy bajas en porcentaje. Acá no tenemos la repercusión de la que habla el hospital Garrahan en cuanto a aumento de internaciones. Los cuadros de internaciones que se ven actualmente son por compromiso de las vías respiratorias bajas y cuadros asociados a vómitos, intolerancia oral, donde hay que dejarlos en observación para hidratarlos, por ejemplo. No ha habido internaciones en terapia intensiva. Igualmente no lo minimizamos porque porcentualmente puede haber un niño que presente un cuadro grave”.“La posibilidad de los niños de infectarse es similar a la de los adultos. Hoy en día la población adulta está protegida por la vacunación y los niños todavía no llegaron a la cobertura deseable de vacunación”, remarcó.Señaló que “hasta el 3 de enero, en el grupo etario de 3 a 11 años, Entre Ríos tiene un porcentaje de vacunación de 63% para primera dosis y 36% con dos dosis. En el grupo de 12 a 17, las coberturas son mayores”.“La vacuna Sinopharm es muy segura, tiene muy pocos efectos adversos. Se han hecho muchos estudios, son efectos que se dan en un porcentaje menor al 10%. En este momento, ante la cantidad de casos que estamos viendo, es fundamental que la familia opte por la vacunación en todas las edades”, finalizó.Sobre los testeos en niños, dijo que “se recomienda el PCR. Ahora hay dispositivos de testeos rápidos en toda la provincia, pero se recomienda en mayores de 10 años. Para los menores se recomienda el PCR. Ante cualquier síntoma deben ir al pediatra o a cualquier centro de salud para ver qué pasos se siguen. En mayores de 10 años se recomienda primero el test rápido y si da negativo y la sospecha continúa se pasa a hacer el PCR”.