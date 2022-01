Analizan reducir el aforo de la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes

Confirmaron que si se dispara el pico de contagio de covid-19 no se dudará en disminuir el aforo para la Fiesta Nacional del Chamamé.



El viceintendente de Corrientes, Emilio Lanari, señaló que para los que no puedan acceder al anfiteatro Cocomarola se instalarán pantallas gigantes en algunas plazas y parques con todos los controles sanitarios que se requieran.



Además, aseguró que la situación puede ser cambiante y que se seguirán las instrucciones del Comité de Crisis provincial. El funcionario hizo hincapié en la importancia que tiene el Hospital de Campaña en una situación como esta y que el pico de casos puede durar entre dos o tres semanas.



Lanari confirmó que la planificación de las festividades por San Baltasar fueron una prueba piloto para eventos más grandes. “Fue una verdadera fiesta, la gente entendió de qué se trataba, no hubo inconvenientes, todo se hizo bajo las normas. Nos dejó contentos, las personas cumplieron todos los pedidos que les habíamos hecho”, indicó a radio Sudamericana.



“Estamos viendo que los porcentajes de vacunación en la ciudad son altos, los que tienen las dosis no tienen inconvenientes. En general, la actitud de la gente es positiva y es una invitación a completar las dosis para cuidarnos entre todos”, resaltó.



Por otro lado, el viceintendente sostuvo que es una tranquilidad saber que más del 85% de las personas tiene las dos dosis y que más del 60% de la población de riesgo tiene una tercera dosis. “Todos sabemos el momento que vivimos con el pico de casos y la mejor manera de seguir disfrutando de Corrientes es cuidarnos entre todos”.



El funcionario también aclaró cómo se utilizará el pase sanitario en todos los lugares a los que se asistan. Al respecto, explicó que a los sitios donde las personas van para “quedarse”, como restaurantes, cines, playas o el shopping, deberán presentarlo. En caso contrario, si son locales de ropa o zapatillas, no es necesario el pase, aunque sí recomendó el uso del barbijo, distanciamiento y alcohol en gel. “Es necesario cuidarnos donde están conviviendo dos cepas, la delta y la ómicron. Es importante que mantengamos estas medidas”, expresó.



Y concluyó: “En el Comité de Crisis tenemos dos estrategias para esta situación. Por un lado, se aumentó el número de testeos, estamos llegando a más de 35.000 semanales en la provincia, según los datos suministrados por la doctora Bobadilla. Por el otro, se abrieron nuevos centros de vacunación. Tiene una implicancia en la salud alta porque uno ve que las personas con dos y tres dosis son las que menos se internan”. (El Litoral)