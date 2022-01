Soledad y Banda XXI en la tercera noche de la Fiesta del Pescado y el Vino

Foto 1/3 La Sole en la Fiesta del Pescado y el Vino Crédito: Reporte 2820 Foto 2/3 Banda XXI en la Fiesta del Pescado y el Vino Crédito: Reporte 2820 Foto 3/3 Más de 20.000 personas en la tercera noche Crédito: Reporte 2820

La noche fue perfecta para la tercera jornada de la Fiesta del Pescado y el Vino que se realiza hasta este viernes en la ciudad de Gualeguaychú. El viento y el frío dieron lugar a un clima templado. Los problemas de sonido y sincronización se solucionaron y la tercera jornada logró juntar a más de 20 mil personas, según los organizadores.



En el arranque se vivió el despliegue de Santiago Gonella, la solvencia artística de Los Norteños y Brisa Rodriguez.



Antes de lo previsto, cerca de las 22:30 Soledad saludo a los clubes de fans y al público con un "buenas noches Gualeguaychú" y adelantó que cantaría parte de su nuevo disco "Parte de mí" y los temas que más se recuerdan.



Arengando a los seguidores narró que sigue eligiendo "vivir en Arequito porque me gusta el verde, me gusta conocer a mis vecinos y saber si mis amistades está bien. Soy una gran turista de las grandes ciudades pero elijo los pueblos", subrayó.



A mitad del recital aparecieron los coros de las chacareras, zambas y todo fue fiesta, gritos, espuma y revoleo de ponchos. Pero con manejo escénico, Soledad paso de "A don Ata" a una sutil versión de "Alfonsina y el mar".



Eme Cumbia fue la bisagra hacia Banda XXI que le puso energía y baile a una jornada donde el patio gastronómico no paro de vender empanadas de pescado, sanwiches de todo tipo, copas de tortas, helados y cerveza artesanales.



Banda XXI cerró pasadas la una de la madrugada armando una revolución de alegría en el público.



Así dejó sembrado el terreno para la noche de clausura que contará con el retorno del grupo platense Los Totoras para concluir la quinta edición del festival. (Reporte 2820)