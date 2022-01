Tras grave accidente, "Cepillo" Trevisán jineteó en Diamante: "Amo esto", dijo

Volvió al Festival de Jineteada y Folclore de Diamante

En el año 2020, el jinete entrerriano Leonardo Trevisán participó del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. En una de las jornadas, cayó de la montura de un caballo, no largó la rienda y se golpeó contra el piso. En ese entonces fue trasladado al Hospital Italiano de la ciudad de Córdoba, donde estuvo internado en grave estado.El día del accidente, sufrió traumatismo de cráneo, hematoma epidural, edema cerebral y hundimiento de cráneo. Además, tuvo un traumatismo de tórax con contusión pulmonar. Afortunadamente con el correr del tiempo su salud mejoró a pasos agigantados y pudo recuperarse.En noviembre de 2021, “Cepillo” Trevisán volvió a disfrutar de su pasión e hizo una monta especial en la Fiesta Provincial de la Tradición que se realizó en Villaguay.Trevisán montó un petiso pero no logró superar la prueba y terminó en el suelo. Pese al temor de todos tras su caída, el jinete se levantó y agitó su rebenque para recibir las felicitaciones de todos.En diálogo con, comentó que “me encuentro muy bien, muy agradecido con todos los que han orado por mí. Estoy contento por la gente que me apoya en lo que hago, acompañan mucho”.Sobre los aplausos que recibió, dijo que “uno se lo gana, yo no tengo rivalidad en esto, tengo compañeros, me llevo bien con todos gracias a Dios. Me pone muy contento que mucha gente me haya ayudado cuando estuve mal”.“Yo ahora me siento re bien. Tengo a mi hijo que ahora en febrero cumple dos años. Cuando yo empecé a componerme nació él. Estoy contento. Veo que él es chico pero le encanta todo esto. Lo llevo a andar a caballo y le encanta”, comentó.Aseguró que tras el accidente “la mayoría me dijo que no vuelva a jinetear más, pero yo a esto lo llevo adentro. Ya he tenido agarres hasta con mi mujer, pero yo amo esto. Ahora ella decidió apoyarme en esto que me gusta a mí. Podemos tener un accidente en cualquier cosa, cuando te toca te toca. A mí no me tocó que me tuviera que llevar el de arriba, pero ahora ando bien gracias a Dios”.Sobre su actuación en el festival de Diamante, dijo que “con andar bien ya estoy conforme. Lo bueno es divertirse y pasarla bien. Estamos con los amigos, nos encontramos con todos, comemos asado, esto es lo lindo de este ambiente”.