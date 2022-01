Trabajadores de la fruta que viajen a Río Negro deberán completar vacunación

El Sindicato Obrero de la Fruta informó que todos los trabajadores que se trasladen a Río Negro en la temporada 2022, deberán presentar el carnet de vacunación completo.



El Secretario General del Sindicato, Alfredo Camejo, expresó a Elonce que “hemos empezado a hacer las gestiones para que todos los compañeros tengan las dos dosis. Si tienen la tercera es mejor. A quienes se van a trabajar al sur en la cosecha de la pera y la manzana, les decimos que de esta forma van a poder ir seguros”.



“A veces hay controles en la ruta, les pueden tomar la temperatura y hacerlos bajar si no tienen las dos dosis. Queremos prevenir estas situaciones. Les advertimos que los que tienen una sola dosis o no tienen ninguna no van a poder viajar. Nosotros les vamos a tomar la temperatura antes de subir al colectivo también”, resaltó.



Comentó que “el viernes a las 00 sale el primer colectivo desde Corrientes. Hablé también con los secretarios de Chajarí, mandamos compañeros de toda la zona hacia el sur y es necesario que tengan las dos dosis, sino no van a poder viajar. Desde Concordia los colectivos comenzarán a salir el lunes. Cada dos días salen tres colectivos. Esperamos que todo salga bien, que ningún compañero tenga problemas y que tampoco tengan síntomas”.



“Desde el sindicato estamos tratando de ayudar a los compañeros para que se vayan bien, sin síntomas y con su esquema completo de vacunas. Es mucha la gente que quiere ir a trabajar porque necesitan tener un ingreso para su familia”, resaltó.



Los trabajadores que viajarían a Río Negro, son entre 1350 y 1500. “Hay algunos que se van aparte, en vehículo propio. Van personas de Corrientes también”, agregó. Elonce.com