Diamante vivió a pleno la primera luna del Festival de Jineteada y Folclore

Con gran concurrencia de público, comenzó la Reina de las Jineteadas. El Festival de Diamante está celebrando sus Bodas de Oro con una destacada cartelera que incluye artistas nacionales, provinciales y locales; además de las mejores tropillas y montas.Tras el Acto Apertura, se realizó la presentación de las tropillas. El desfile estuvo encabezado por el Presidente Municipal, Juan Carlos Darrichón, portando el Pabellón Nacional; y el Coordinador General de Campo de Jineteada, Jorge Sap, la Bandera de Entre Ríos.Luego, se dio paso al escenario “Carlos Santa María” para que los conductores del evento, Pablo Markocich y Jésica Roth, anunciaran la presentación de Milo Marotti, el pequeño de 10 años que cautivó al público durante la noche del Pre Diamante. “Luna Cautiva”, “De mi Madre”, “Lágrimas de Amor” y “Déjame que me vaya”, fueron los temas elegidos por el joven folclorista.Sobre la implementación del pase sanitario para el ingreso al festival, se anunció que se adhiere a la disposición de la provincia, se deberá acreditar el esquema de vacunación completo contra Covid-19 (2 dosis), ya sea con las aplicaciones oficiales o el carnet.Una de las características principales del Festival de Diamante es la diversidad de artistas que se suben al escenario “Carlos Santa María” desde los que recién empiezan hasta los consagrados en el plano nacional e internacional. A las 20 se realizó el acto de apertura de estas Bodas de Oro del Festival.El acordeonista, autor y compositor Raúl Barboza, se presentó en el escenario “Carlos Santa María”.El músico, que sus primeros pasos en la música los dio en 1945, cuando su padre le regaló un acordeón e incursionó en el arte de la técnica del chamamé, deleitó al público, que lo aplaudió en todo momento.Tras el primer corte musical, Barboza bromeo con el paso del tiempo y los 50 años del Festival. “me mostraron unas fotografías, cuando tenía pelo negro y estaba más flaco, pero lo más hermoso de todo esto, es que pasado medio siglo, todavía sigo aquí, recibiendo la gratitud y el cariño de todos ustedes”.Nardo González, en la guitarra; Gustavo Reynoso en el bandoneón y Arito Cardozo en el contrabajo, los tres de Entre Ríos, acompañaron al músico en el recital de Diamante.El intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón le hizo entrega de una placa homenaje para recordar el increíble momento que se vivió sobre el escenario. “Gracias maestro por venir desde Francia a celebrar la patria”, expresaron por micrófono.Diego "Pocho" Gaitán, un trabajador de la cultura, ha hecho del folklore una bandera que identifica a los entrerrianos y eso quedó demostrado este jueves en la primera noche del Festival de Jineteada y Folclore.El músico, con más de 45 años de trayectoria, hizo vibrar a todo el público que lo ovacionaba en el escenario “Carlos Santa María”.Pocho, fue integrante de la primera formación de las Voces de Entre Ríos. En 1975 ganaron el primer certamen de Chamarritas, en Concepción del Uruguay y ese mismo año participaron del Pre-Cosquín, en Córdoba, y desde 1990 actúa como solista.Seguidamente, el grupo diamantino Los Chamarriteros, liderado por Rómulo Acosta, interpretó sus principales canciones de un repertorio bien entrerriano. Este conjunto folclórico nació en 1982 y está celebrando sus 40 años con la música. Durante este tiempo, se han presentado en prestigiosas fiestas y festivales, interpretando distintos ritmos, chamarrita, chamamé, tanguito montielero, rasguido doble, polcas y schottische.Uno de los momentos más esperados de la noche, fue la presentación del Chaqueño Palavecino. Fiel a su oficio de cantor, el músico desplegó su repertorio con chamarritas, chamamés, chacareras y grandes éxitos, para poner de pie al público de Diamante.“De pura Cepa”, “Perfumada Flor”, “Juan de la calle”, “La Villerita”, “Amor Salvaje”, “A don Amancio”, fueron algunos de los temas con los que “El Chaqueño” se adueñó del escenario para demostrar, una vez más, que el folclore es la música del pueblo.Por último, se presentó Fabiana y Nemopirí. El grupo victoriense cerró la noche a puro Chamamé, despidiendo una jornada emotiva, qué recorrió gran parte del Folclore nacional con músicos de gran valor.Comenzó la primera función de la “Reina de las Jineteadas”, desde el campo “Lisardo Gieco”. Este jueves, se realizó el tradicional desfile, de las once tropillas que llegan a la localidad de diversos puntos del país, para luego darle paso a las jineteadas.Como se sabe, este año los jinetes no usarán cascos ni pecheras en Jesús María, tal como se había decidido en el mes de noviembre. La medida, tenía como objetivo evitar accidentes trágicos como el ocurrido en enero del 2020, donde Norberto Cossutta murió aplastado por su caballo.Finalmente, no podrá implementarse en esta edición debido a que los implementos solicitados por la organización del evento se encuentran demorados en Aduana a causa de la pandemia.comenzó con su participación en el festival. El objetivo es defender el título.“Estoy muy bien, hace un tiempo me quebré tres costillas y me dieron dos meses de reposo, pero el festival me pide que este acá”, contó.El jinete oriundo de General Madariaga, un pueblo de Buenos Aires, relató a este medio que “Arranqué a los 13 con los petisos y luego comencé a montar los caballos grandes”, dijo. Seguidamente agregó que estar en el Festival de Diamante es un orgullo: “siempre soñé con estar acá. Forma parte de mi vida”.Al finalizar, le mandó un mensaje a su familia y amigos: “quédense tranquilos. Estoy disfrutando”.El jinete tuvo un grave accidente en el Festival de Jesús María en el 2020 y estuvo al borde de la muerte. Ya recuperado, se presentó en el Festival de Diamante y fue aplaudido por todos. "Es lo que a mí me gusta", dijo a, un jinete de Comodoro Rivadavia dialogó con: “Estamos muy contentos de compartir el festival”.Según contó, el hombre tenía la monta 16 “con una tropilla que baja por primera vez desde la Patagonia de Adrián Fernández y Cacique. Esperemos tener suerte, pero estamos muy contentos de estar en uno de los festivales más grande del país”.Al finalizar, el jinete contó que como cábala realiza un rezo, se persigna tres veces “y tengo un pañuelo, que me acompaña hace tiempo, desplegado en la espalda y es porque perdí hace dos años a mi hijo. Agustín es la estrella más brillante”.“La jineteada consiste en demostrar las habilidades que tiene un hombre en el lomo de un caballo que está preparado eso. Es un trabajo de años lo que se ve hoy”, dijo un hombre que miraba desde la tribuna.Ángel, un hombre sentado en otro rincón de la tribuna, comentó que “hace más de 30 años que venimos a Diamante”. Seguidamente agregó que lo que más le gusta del festival es “que se mantiene la tradición, el respeto y la conducta. La gente de Entre Ríos es muy humilde”.Marcelo Casaretto, diputado nacional.Destacó la organización del evento: “se hace en un contexto de mucho cuidado. Se controla que todos los asistentes estén vacunados con las dos dosis y además se promueve el turismo y se moviliza la economía provincial”.Por su parte, la Ministra de Seguridad Rosario Romero, agregó: “El festival tiene vigencia con su gente y combina la doma con el folclore. La gente lo celebra mucho y es una noche preciosa. El año pasado no se pudo realizar asique estamos felices”.Sobre el pase sanitario, señaló: “como en Gualeguaychú se controló y se agregó un puesto de vacunación para completar el esquema”.Los Bonitos, de Néstor Sosa (La Plata, Buenos Aires)El Cencerro, de Franco Piccioni, (Arrufó, Santa Fe)La Cautiva de Raúl Pizzolato, (Santa Clara, San Luis)Fortín de los Ranchos, de Juancho Pollio (Ranchos, Buenos Aires)La Flor del Pago, de Eduardo Daneo (Etruria, Córdoba)La Bochinchera, de Marcelo Cugat (Santa Lucía, Buenos AiresLos Taitas, de Julio Mendizabal (Rauch, Buenos Aires)La Surera, de Jorge Sap (Ibicuy, Entre Ríos)La Costera, de Oscar Viganoni (San Justo, Concepción del Uruguay, Entre Ríos)La Mochilera, de Horacio Velázquez (Gualeguay, Entre Ríos)El Entrevero, de Ángel Ecclesia (Costa Grande, Entre Ríos)Los Diablos Negros, de Laureano Papes (Urdinarrain, Entre Ríos)Los Humildes, de Juan Carlos Acosta (Las Cuevas, Entre Ríos)Los Malacara, de Hernán Mannarino (Florencio Varela, Buenos Aires)El Relincho, de Ito Oggero (Virginia, Santa Fe)Los del Palmar, de los Hermanos Delaloye (Ubajay, Entre Ríos)La Sureña, de José Carlos Predolini (Paraná, Entre Ríos)Los Indios, de Cacique y Fernández, (Puerto Madryn, Chubut)Fogón de los Gauchos, de Sandro Álvarez (Líbano, Buenos Aires)La Ciprianera, de Ortega (Chascomús, Buenos Aires)La Bienvenida, de Prátula (Tres Arroyos, Buenos Aires)Los Diablitos, de Juan Arzuaga, (Maipú, Buenos Aires)Los Callejeros, de Ojeda (Pringles, Buenos Aires)Cerca de las 20 horas, las tribunas del escenario “Carlos Santa María” comenzaron a poblarse de gente. En general, la mayoría de los asistentes asegura que no es la primera vez que disfrutan de este evento y cada año planean visitarlo nuevamente por su calidad.Alcides, vive hace 15 años en Diamante: “son los cincuenta años del festival y teníamos que venir. No sé mucho de jineteada, soy más de los actores y las danzas”.Por su parte, Zulma, la esposa agregó: “está todo muy bien organizado”.Mabel, una mujer de Strobel contó que “siempre venimos al festival. Es un evento muy lindo y hay artistas muy buenos”. Sin embargo, confesó: “vino por el Chaqueño”.En tanto, José anunció que “vamos a venir todos los días”.Una familia de Paraná estaba sentada en las tribunas a la espera de que comience la primera noche del festiva. “Vinimos temprano y sobre todo por la jineteada porque mi hija quería saber de qué se trata”, dijo Eduardo.Elena, la niña contó que “me gustan los caballos, por eso quería venir”.En tanto, el abuelo de la niña sorprendió a todo con su nombre “Carlos Santa María” como el escenario del festival. “Somos parientes”, señaló.Jorge RojasMaría CuevasRubén GiménezMi Sueño ChamaméBallet EmoveréAntonio Tarragó RosLos CarabajalYamila CafruneDiana ZapataLos SaraluceñosAbel PintosMario A. QuirogaLas Voces de MontielNoelia TelagorriUco Gómez y su Conjunto AmanecerLucio RojasOrlando VeracruzPalo Santo LitoralLitoral TagüéBallet EmoveréLos TekisSele Vera Y Los PampasFrancisco CuestasIsondúLos Tatas del ChamaméBallet EmoveréBanda Tambor De TacuaríCarlos SantamaríaSergio GalleguilloRubén CuestasLos del GualeyanDiamantinos

