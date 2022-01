El test de autoevaluación de covid 19 estará en el país “dentro de 10 o 15 días”

Sociedad El paso a paso para hacer el test de autoevaluación de covid 19

En Argentina, mientras se progresa con los esquemas de vacunación, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó ayer por la tarde el uso individual de cuatro test de autoevaluación en base a la detección del virus SARS-CoV-2.Alicia Merlo de la Confederación Argentina de Farmacéuticos.Según señaló la especialista, este test “consta de un hisopo, un tubo de ensayo y un cartucho”. Rápidamente explicó que “el hisopo es más corto que el de los hospitales y centros de salud. Debe ser introducido en las fosas nasales con movimientos circulares. Luego, el test se coloca en el tubo de ensayo con una solución isotónica y se deja reposar. Tras unos minutos se transforma en un gotero y esas gotas van al cartucho que trae el dispositivo y se anuncia el resultado: una línea es negativo, dos rayas, es positivo. En cambio, sino hay marcas, quiere decir que el procedimiento fue erróneo”.“Sobre un falso negativo, los test tienen una elevada eficacia. Miden más del 96% en el negativo y casi el 100% en el resultado positivo”, explicó.Cuando las personas vayan al comprar el test, “los farmacéuticos le pedirán sus datos para seguir la trazabilidad del dispositivo y de donde está ubicada la persona que lo adquirió. Les van a entregar una factura con un código QR que estará entrelazado con los datos y a través de una página, cada uno va a ingresar el resultado o si todavía no se lo realizó. No es necesaria la receta médica”.“Los datos de esos test no se van a perder y el Ministerio de Salud de la Nación va a tener el dato epidemiológico y va a seguir la evolución de la pandemia en el país”, comentó.Al finalizar, Merlo se refirió al costo de los autotest: “todavía no lo sabemos porque es un acuerdo entre el Gobierno y los exportadores. Lo único certero es que, en todo el país, valdrá lo mismo”.