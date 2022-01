Otra médica fue agredida en un hospital por los testeos de covid 19

Los contagios de Covid-19 aumentan al mismo tiempo que la impaciencia y el malhumor de los pacientes, que descargan su furia contra el personal de salud. Un nuevo episodio de violencia contra los médicos ocurrió en Mendoza, a través de un video donde se ve las agresiones que sufre una médica en la guardia de una guardia.El hecho ocurrió en la localidad de Tunuyán, cuando una médica fue agredida por un hombre que esperaba ser hisopado. La violenta escena tuvo lugar en el Hospital Scaravelli.

Allí se ve muestra a la profesional al borde del llanto, mientras intenta explicarle a la gente que aguarda para ser testeada, que ella “está dejando todo en su trabajo para intentar responder a la necesidad de la gente”.La mujer, angustiada, le habla las personas allí presentes en la sala y les dice que le “duelen las rodillas” y que “casi no tiene tiempo ni para ir al baño”, por la alta demanda de atención en la emergencia sanitaria.Ante ese reclamo, la mujer se quebró y respondió afirmando que está dando lo que más puede. “Más no puedo hacer, no he parado de atender”, remarcó.Días más tarde, Rodolfo Guillén, Coordinador de Salud del Valle de Uco, afirmó que la médica “se encuentra bien”, y explicó que “solo fue una agresión verbal que generó angustia en la mujer”.Al ser consultado sobre si se tomará algún tipo de medida contra el agresor, Guillén detalló que “no hay denuncia y la doctora quiere que no trascienda más y seguir trabajando”.Desde el Ministerio de Salud de la Provincia resaltaron, con preocupación, que episodios de este tipo están sucediendo en distintos puntos, especialmente en centros de hisopados y vacunación.