Convocan a una marcha silenciosa por el crimen ocurrido en Gualeguay

Jesús Fernández, asesinado de siete puñaladas al ser atacado por una patota mientras celebraba Año Nuevo en el Parque Quintana en Gualeguay junto a su familia. Valeria Velardis, su viuda, convocó para este viernes a una marcha “pacífica” para pedir justicia por el crimen y pidió que sean detenidas todas las personas que participaron en el hecho.“Estamos convocando a toda la gente para este viernes 20:30 en plaza San Martín a hacer nuestra primera marcha en reclamo de justicia por Jesús, es una marcha silenciosa y pacífica. Que todos los asesinos partícipes que ayudaron a que Jesús se muriera y que ayudaron a que me partieran la cabeza, paguen”, aseguró la mujer.Según contó Valeria, su esposo “fue a hacer pis detrás de unos pajonales y me pega el grito ‘gorda vení, mirá lo que me hicieron’, cuando lo veo ya tenía la remera rajada. Me dijo que una gurisa lo había agredido y se había enojado porque había hecho pis”, tras lo cual ella salió a buscarla y vio que la chica venía “con una patota de 25 o 30 chicos”.