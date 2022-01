Ataques al personal de Salud: funcionaria pidió “responsabilidad y empatía”

Sociedad Médica fue agredida en un hospital entrerriano y presentó su renuncia

El 2022 comenzó con una alta demanda de vacunación espontánea y de testeos de Covid-19 en los distintos hospitales y centros de salud de Entre Ríos. En Paraná, cientos de personas se acercan todos los días, o bien para recibir alguna de las dosis de la vacuna contra el coronavirus o bien para ser testeados y saber si están contagiados o no; la situación deriva en que la atención en algunos de estos efectores se vea tensionada a causa de las largas filas de espera y algunos episodios no del todo agradables. De hecho, en Nogoyá, una médica que se encontraba atendiendo la guardia del hospital San Blas fue agredida verbal y psicológicamente. Tras el hecho, la profesional presentó su renuncia.no solo hacia los profesionales médicos que son a quienes le toca la gente y poner la cara”. “Hay un malestar importante en todos los equipos, en las guardias, en todo el país”, señaló.“La renuncia de una médica en el hospital San Blas de Nogoyá conlleva la dificultad para incorporar profesionales al frente de las guardias, donde uno se expone permanentemente y donde estos dos años hubo profesionales que dejaron de compartir con su familia para no contagiarlos, por estar expuestos permanentemente”, explicó la funcionaria y apuntó que, sobre todo en las condiciones epidemiológicas que atraviesa la provincia y el resto del país”, destacó Reh.Y en se sentido, recalcó: “Si me expongo, no uso barbijo y voy a fiestas, debo tener en cuenta quey entender que estamos todos muy cansados”., reprochó la secretaria provincial de Salud.“Si la población está cansada del coronavirus,, destacó.Respecto de la situación epidemiológica por la pandemia de Covid-19, Reh señaló que. Y aumentó la demanda de los test de antígenos en los efectores de salud de la provincia”.Punto aparte, descartó el porcentaje de vacunados en la provincia y comentó que era mínimo el número de personas internadas en terapia intensiva en los nosocomios entrerrianos.“Ayer, de los 493 test, solo algunas personas tenían una sola dosis de la vacuna, y la mayoría contaba con esquemas completos, lo cual es muy importante porque se traduce en la no hospitalización”, evaluó.Finalmente, indicó que, porque la prioridad es la de vacunar a los entrerrianos”.