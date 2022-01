Emotivo video: La emoción de una abuela al conocer a su nieto nacido en pandemia

El amor de abuela no se podría describir mejor, que en el video que compartió Carla Hurtado, del momento en el que su mamá conoció por primera vez a su hijo, Indio, nacido durante la pandemia.Graciela Argenti perdió la vista hace más de 30 años, tiene 7 nietos, de los cuales Indio es el más chiquito y nació en noviembre del 2020.Un emotivo encuentro se produjo hace un año en la provincia de Salta cuando una mujer ciega conoció por sorpresa a uno de sus nietos en el día de su cumpleaños. "Mi mamá es ciega y mi hermano le dijo que le llevaba una planta de regalo", escribió Carla Hurtado, mamá del bebé, en su cuenta de Instagram.Al cumplirse un año de la visita, la mujer, que vive en Córdoba, volvió a compartir el video y explicó cómo comenzó todo. "Hoy es el cumpleaños de mi mamá y quería compartir esta historia de amor nuevamente. Una semana antes de que cerraran todo por la pandemia me enteré que estaba embarazada", indicó.Y completó: "Mi familia no me vio embarazada, ni pudieron conocer al nuevo integrante cuando nació. Hasta que un día se conocieron así".El hermano de Carla fue quien le entregó de sorpresa el bebé en brazos a Graciela, diciéndole que le llevaba un regalo, y la mujer lo abrazó con toda la emoción y amor, que sólo una abuela puede dar. Fuente: (Cadena3)