Dejó el auto mal estacionado para tener sombra y le dejaron un curioso mensaje

El conductor de un auto dejó mal estacionado su vehículo y un vecino de la zona le dejó pegado un cartel con un curioso consejo. Ocurrió en González Catán, en el distrito de La Matanza.



En busca de evadir las altas temperaturas, una persona dejó su Chevrolet Celta gris en la sombra y se fue del lugar. Sin embargo, para evitar el sol, tuvo que ocupar un espacio indebido.



Fue entonces cuando un vecino decidió hacer algo al respecto. Al darse cuenta que el vehículo estaba bajo un árbol en busca de sombra, se tomó el tiempo de dejarle un particular mensaje para que el conductor lo leyera cuando regresara.



"Si quiere sombra, mueva el culo y plante un árbol", escribió con fibrón negro en una hoja de papel que pegó con cinta adhesiva al baúl del vehículo.



La imagen se compartió en Instagram, más precisamente en @Catan City, una cuenta dedicada a "memes e información de González Catán". Rápidamente, acumuló cientos de me gusta y no tardó en volverse viral en las demás redes sociales.