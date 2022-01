Finalmente, jinetes no usarán cascos ni pecheras en Jesús María: los motivos

En noviembre, se dio a conocer que la edición del Festival de Doma y Folclore de Jesús María 2022 impondría un nuevo requisito a los jinetes: la utilización de cascos y pecheras.



La medida, tenía como objetivo evitar accidentes trágicos como el ocurrido en enero del 2020, donde Norberto Cossutta murió aplastado por su caballo.



Sin embargo, finalmente, no podrá implementarse este año debido a que los implementos solicitados por la organización del evento se encuentran demorados en Aduana a causa de la pandemia.



"Se informa que por razones de logística ajenas a la institución, los cascos y pecheras dispuestos para el campeonato de jineteada se encuentran demorados en la Aduana", informa el comunicado oficial, y detalla: "Los elementos de seguridad, que fueron pedidos en tiempo y forma, no lograron sortear los inconvenientes generados por la pandemia en la distribución y logística de diferentes productos".



Por lo tanto, según indica el escrito, se decidió "descartar su uso en esta edición", pero "la medida de seguridad será implementada en la edición 57, lo que brindará un tiempo para que los jinetes hagan los entrenamientos correspondientes, y se adecúen a esta nueva norma".



De todas formas, desde la organización del festival señalaron que se había definido que "las pecheras iban a ser de uso obligatorio, y el casco optativo".



"Esto se debe a una razón de seguridad: el casco duplica el peso de la cabeza del jinete, por lo que el uso en quienes no estén acostumbrados o nunca hayan jineteado con casco puede ser incluso contraproducente, produciendo lesiones cervicales. Es por esto que se había decidido no exigir el uso de casco, dejando la decisión a cada jinete", detallaron.



"Durante el día de hoy, jinetes, Comisión Directiva y médico de campo tuvieron una reunión en la que se acordó que esta modalidad de uso de elementos de seguridad regirá para ediciones posteriores", concluye el escrito.



"Si no queda otra los usaremos, pero siempre fue sin casco y sin pechera. Las cosas han cambiado y no hay nada que hacer", dijo a Cadena 3 un jinete de la delegación de Río Negro que participó de la reunión en la que se informó el cambio de disposición.



"Si alguno tiene un casco o pechera, y lo quiere usar, puede hacerlo", explicó.