Dos escaladores murieron en el ascenso al Volcán Lanín

Dos andinistas fallecieron y otros dos sufrieron heridas de consideración al accidentarse durante el ascenso al volcán Lanín, en la zona fronteriza entre Argentina y Chile, por lo que se activaron los protocolos para el rescate a 3.100 metros de altura con un helicóptero del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), informaron fuentes oficiales.El Parque Nacional Lanín, en Neuquén, había informado el miércoles a la mañana que un andinista había muerto, y más tarde se sumó otro con lo que las víctimas fatales son dos.Si bien no se suministraron sus nombres, se indicó que una de las víctimas es una mujer oriunda de Mendoza y la restante un hombre proveniente de Uruguay.La Intendencia del Parque Nacional Lanín informó que "el hecho ocurrió a los 3.100 metros (de altura) en zona limítrofe donde dos personas fallecieron pertenecientes a un grupo de 8 particulares que se registraron en la Seccional de Tromen".También precisó que "una tercera persona del grupo resultó con traumatismos y la cuarta persona es un guía habilitado del Parque Nacional Lanin perteneciente a otro grupo que realizaba el ascenso y que intentó ayudar en el accidente"."Las personas con traumatismos fueron trasladadas al Hospital de San Martín de los Andes", señaló, y agregó que "uno de los fallecidos es oriunda de Mendoza y otro de Uruguay.Participaron del operativo Guardaparques Zona Centro, Guías habilitados del PN Lanín, Cuadrillas del ICE Junín y San Martín de los Andes, Refugieros del Ejército Argentino, un Helicóptero del Servicio Nacional de Manejo de Fuego y del Ejercito, Bomberos Voluntarios de Junín y San Martín de los Andes, del Hospital Ramón Carillo y Policía de la Provincia de Neuquén.El intendente del Parque Nacional Lanín, Salvador Vellido, dijo a “Télam” que “esta mañana un guía de montaña dio aviso desde arriba del volcán de personas accidentadas y a partir de ahí se activó el protocolo”.Precisó que “el accidente se produjo entre los 3.400 y 3.100 metros de altura en el sector noroeste del volcán en la zona fronteriza” y aclaró que “nosotros no tenemos certeza si fue del lado de Chile o de Argentina porque es difuso y no tenemos la verificación puntual, por eso la describimos como zona fronteriza”.Vellido indicó que “el grupo estaba integrado por ocho personas y de esos ocho registrados, dos fueron parte del accidente (fallecidos); otros dos accidentados estaban en otro grupo y uno de ellos era un guía que sufrió fractura de peroné al tratar de salvar a uno de ellos”.Estimó que la mujer fallecida oriunda de Mendoza y el hombre de Uruguay también fallecido tenían entre 26 y 30 años de edad, pero aclaró que no contaba con otros datos de sus identidades porque tomó intervención en el caso el Ministerio Público Fiscal de la provincia.Al parecer ambas víctimas sufrieron una caída, pero aún no se conocen detalles de lo sucedido.El intendente del Parque Nacional Lanín destacó que “el rescate duró varias horas con los helicópteros del Servicio Nacional del Manejo del Fuego porque era un lugar complicado arriba de los 3 mil metros, pero por suerte el clima permitió la operación”.Vellido indicó que “este es el primer accidente del 2022 y esperemos que el último”.“Nosotros siempre recomendamos que para ascender al volcán vayan con un guía habilitado y en este caso era un grupo independiente que manifestó tener antecedentes en la práctica de la actividad”, dijo.El volcán Lanín forma parte del Parque Nacional del mismo nombre, comparte el límite fronterizo con Chile y está ubicado a 60 kilómetros de Junín de los Andes, por la ruta que conduce al paso conocido como Tromen o Mamuil Malal.Antes de conocerse el trágico accidente, el área de comunicación del Parque difundió una serie de recomendaciones y el equipamiento necesario para ascender el volcán de nieves eternas cuya altura es de 3.776 metros.También destacó que es "obligatorio" inscribirse en un registro de reserva en el sitio online https://www.qsistemas.com.ar/lanin/login.php. La cumbre del Lanín, escalada anualmente por miles de personas, permite observar, girando sobre su eje, los volcanes Llaima, Villarrica, Quetrupillán, Osorno, el cerro Tronador, y los lagos Tromen, Quillén, Huechulafquen y Paimún.