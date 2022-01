"Soy disruptiva y eso genera cierta incomodidad", dijo la jueza de la polémica

Policiales Revelan que hubo un segundo encuentro de dos horas entre la jueza y el preso

Mariel Suárez, la jueza de Comodoro Rivadavia que generó polémica luego de que se conociera un video en la que se la vería a los besos con un preso condenado a prisión perpetua, negó tener una relación amorosa con el detenido, insistió en que todo fue parte de un trabajo académico, y dijo: "Soy disruptiva y eso genera cierta incomodidad".Esta semana, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut inició actuaciones administrativas contra Suárez, quien habría mantenido "conductas inadecuadas" por el video que se hizo público y en la que se la ve muy cerca y presuntamente a los besos con un preso de alta peligrosidad condenado por un tribunal que ella misma integró.Ante la consulta de NA, la magistrada negó tener una relación amorosa con el recluso que aparece en las imágenes e insistió en que todo fue parte de un trabajo académico."Me cuesta mucho ser jueza y esto de escribir, la parte académica, es como un escape para todas las cosas que te limita la Justicia. Es decir, es muy difícil, no es sencillo", puntualizó Suárez a Noticias Argentinas.Acto seguido, la jueza habló de sus orígenes: "Yo tengo 20 años de recibida, de trabajar afuera, en la calle, de empezar desde cero, y soy como disruptiva, sigo las reglas obviamente del tema judicial pero nadie me puede callar, ni nadie me puede decir lo que tengo que decir, y eso obviamente genera cierta incomodidad".Para Suárez, "no estar afiliada a ninguna corporación jurídica hace que nadie me proteja en el ámbito judicial, y yo entré sola al Poder Judicial, rindiendo concurso. Y ese es mi caballito de batalla: mi seguridad, mi capacidad y mi forma de ser".Según la magistrada, esa forma de ser "cobra las consecuencias", y culminó: "La parte académica es como mi respiro. Por eso le pongo tanta pasión a eso".