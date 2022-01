Video: Extrañas luces en Laguna del Pescado: no sería ningún objeto convencional

En diciembre del año pasado, un matrimonio de Laguna del Pescado, en el departamento Victoria, captó con su teléfono celular y en pleno día, una extraña luz en el cielo. No es la primera vez que estos fenómenos aparecen el cielo de esa zona de la provincia de Entre Ríos, y especialistas en la materia hablan de una “oleada” de avistajes en el último tiempo.En diálogo con, Andrea Pérez Simondini directora de la Comisión de Estudio del Fenómeno ovni de la República Argentina (Cefora), e hija de Silvia Pérez Simondini, quien inició la investigación de lo que ocurría en las Siete Colinas con el fenómeno ovni, contó sobre estos vuelos anómalos y el análisis que realizan de todo el material que les llega."Hacía mucho tiempo que no nos llegaba un material con claridad y extrañeza, donde los testigos, logran la imagen al observar el objeto. Una intensa oleada se está dando sobre la ciudad de Victoria, con eventos que hacía varios años no se deban", comentó Simondini sobre las luces registradas en Laguna del Pescado.Las mismas, "fueron vistas el 11 de diciembre alrededor de 12.30. Los testigos fueron Marcelo y Carolina junto a sus dos hijos que tienen una finca en la zona y Marcelo fue quien videograbó el evento. Ellos residen ahí y tienen mucha experiencia sobre el movimiento aéreo del lugar y nos remitieron un material muy interesante”.Tras ello, y sobre esa extraña luz, Simondini manifestó que “son eventos difíciles de constatar, por eso el caso sigue abierto; todavía seguimos explorando profundamente sobre si hubo alguna festividad en la zona. El vuelo tenía dirección a Rosario y estamos rastreando todas las localidades que pudieron tener dirección de origen”.Según los primeros análisis de las imágenes, no se trataría de ningún objeto convencional y se descartó que sea una bolsa.“Hay una parte interesante del video, donde el evento lumínico pasa por detrás de las nubes y se sigue viendo, y eso nos da la confirmación que tiene luz propia”, acotó la investigadora.Para descartar que se tratara de algún objeto convencional como drones o aviones, se solicitó la colaboración de otros expertos para que analicen las imágenes y cotejen los planes de vuelos de aeronaves en la zona: "Pedimos a colegas que analicen el video y se verificó que no sean vuelos de aviones o drones o algún evento con satélites y todos dieron negativos", dijo Simondini. En tal sentido agregó: “tratamos de explorar con distintos expertos todas las posibilidades de explicación y esto lleva su tiempo”, en algunos casos, meses.Para dar un dato sobre cómo ha crecido el avistamiento de extrañas luces en el cielo, Simondini señaló que “el año pasado se registraron 108 eventos, de los cuales el 4 por ciento quedó abierto, sin ningún tipo de posibilidad de identificación. Y en este principio de año ya tenemos siete denuncias. Nos llegaron muchas imágenes idénticas, pero en distintos días de diciembre y de enero”.Finalmente, y consultada sobre el prejuicio de aquellas personas que no creen en el tema, Simondini indicó: “Muchas veces la gente necesita ver para creer y lo que siempre tratamos de aportar es documentación fidedigna y una investigación profunda. Nosotros trabajamos muy vinculados a la ciencia, por lo cual tratamos de respaldar todo lo que comentamos y con evidencia sólida, dentro de lo posible”.