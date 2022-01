Habló el hombre al que prendieron fuego en la calle: “la mujer tiene que pagar”

El ataque fue en Pompeya

El ataque al hombre en situación de calle

Jonathan, el hombre en situación de calle que fue atacado en Pompeya por una vecina, habló con TN sobre la brutal agresión. “La mujer tiene que pagar”, pidió el hombre que se las “rebusca” juntando basura y ropa.La madrugada del 26 de diciembre, una desconocida se acercó al lugar donde estaba durmiendo y con un encendedor prendió el fuego en el colchón. En segundos, las llamas tomaron todo el carro en donde tenía sus pertenencias. Jonathan quedó sin nada. Además, explicó: “Se me quemaron los pies y parte de la cabeza”.Al mismo tiempo, aseguró que no conoce a la mujer que lo agredió. “No lo merezco, ni lo merece otra persona”, dijo sobre el ataque.“Es la primera vez que me pasa algo así, nunca tuve inconvenientes, no me meto con nadie”, aseguró el hombre. “No me quedó nada”, se lamentó por el efecto de las llamas sobre sus pertecencias.“Me quedé con lo puesto. Ni el carro me quedó”, agregó y pidió: “Necesito ropa, un colchón y unas zapatillas”.Luego contó que hombre lo despertó para avisarle que todo se estaba prendiendo fuego: “Miro así y veo todo fuego en la cara. No me daba cuenta”, detalló sobre el momento.El brutal ataque, que quedó registrado por una cámara de seguridad, ocurrió en la madrugada de 26 de diciembre en la calle Cobo al 1200, cuando una mujer prendió fuego a un indigente, mientras dormía. El hombre fue asistido por un vecino.En las imágenes, que llegaron a TN y La Gente, se puede ver cómo la desconocida se acercó al lugar donde estaba durmiendo y con un encendedor generó el fuego en el colchón. En segundos, se prendió fuego el carro en donde tenía sus pertenencias.

En el video, primero se la ve cruzando una calle y conversar con un hombre que estaba sentado en una esquina. Segundos después dobló y se quedó parada cerca de su víctima.Esperó a que pasara un auto, caminó unos pasos, agarró el encendedor y desató la locura.En las imágenes se pueden ver las llamas que empiezan a quemar el colchón. A pesar del fuego, el hombre continuó durmiendo. En ese momento pasó otro hombre quien al ver el fuego se acercó y trató de apagar el incendio.Recién en ese momento el hombre que estaba durmiendo salió y combatió las llamas. Fuente: (Tn)