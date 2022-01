Infectóloga afirmó que “más del 80% de los internados es gente no vacunada”

Paraná Masiva jornada de vacunación abierta contra el coronavirus en Paraná

La infectóloga Laura Barcán advirtió que “más del 80% de la gente que está internada actualmente por Covid-19 en las salas de terapias intensivas argentinas son gente no vacunada”."Sabemos que la vacuna es súper útil y más que de la infección nos protege de la enfermedad severa, la internación y la muerte”, enfatizó la médica que es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).En tanto, en diálogo con Radio del Plata, la profesional advirtió que ese dato debería hacer reflexionar a las personas no vacunadas para que lo hagan lo antes posible, porque “la vacuna es la única arma que tenemos ahora".Para la especialista, que se encuentra atravesando la enfermedad por coronavirus, el virus “anda por todos lados" y ahora "no es necesario que uno recuerde el momento en que se contagió porque es muchísimo más contagiosa esta variante que la cepa Delta”.En ese sentido, la infectóloga sostuvo que "lo bueno es que, aunque hay internaciones, es muy inferior el número de personas que necesita internarse como en la segunda ola” y aunque “algunos pacientes van a terapia intensiva, la inmensa mayoría no”.Consultada sobre las internaciones de los niños, Barcán resaltó que el tema es la vacunación ya que es el grupo etario que comenzó más tardíamente y "los menores de tres no están vacunados, por lo cual es lógico que sea la población que más afecte".En este sentido, el especialista advirtió que “hay algunos pediatras asilados que siguen no recomendado que vacunen a los chicos”.Finalmente, Barcán manifestó: “Estamos en una ola que parece realmente imparable, hay que vacunarse".