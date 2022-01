Hay tres pacientes en terapia intensiva por coronavirus en Gualeguaychú

Con una curva creciente en la cantidad de personas que se realizan los hisopados en Gualeguaychú, tres pacientes se encuentran en terapia intensiva por Covid. El director del hospital Centenario Eduardo Elías manifestó que “hay una curva creciente aguda de casos positivos”.



En los últimos días la cantidad de pacientes que hacen consultas en el área de febriles ha crecido de forma exponencial. Según el director del Hospital Centenario el índice de positividad es del 35%. Sin embargo, por el momento la situación epidemiológica es muy diferente a la que se vivía el año pasado en esta altura del año.



Los días de más consultas son los lunes debido a que la gente suele experimentar síntomas durante el fin de semana y espera hasta el comienzo de la misma para pedir ayuda médica. Sin embargo, el profesional señala que sólo en la mañana de hoy ya hubo 30 pacientes consultando en febriles, por lo el lunes puede convertirse en un día más igual al resto de la semana.



Por el momento hay tres pacientes en terapia intensiva por Covid y 9 pacientes en terapia moderada. Lo que se observa de los casos es que los internados tienen una sola dosis o no tienen ninguna vacuna aplicada. En relación al panorama que se prevé, el director del Hospital aseguró que no se pueden hacer predicciones y que se verá la evolución del mismo durante enero. Por ahora, no se ve un impacto en las unidades UTI significativas.



El aumento de la positividad recae en “un relajamiento social que potencia el contagio” afirma Eduardo Elias. Por otro lado, señaló la posibilidad de que se comiencen a realizar los test rápidos en centros de salud públicos, motivó por el cual esta tarde se realizará una reunión con las autoridades del Centro de Salud Baggio para intentar ver de qué forma se podría llevar a cabo de ser posible.

