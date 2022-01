Prohibieron la venta de lotes de preservativos falsificados: cómo identificarlos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió distintos lotes de preservativos que se vendían falsamente bajo la marca Prime. Fue luego que la misma empresa que los fabrica, Buhl SA, acudiera al organismo a denunciar el hallazgo de productos apócrifos en el mercado.A través de la resolución 9393 del 28 de diciembre de 2021, la Anmat decidió quitar de circulación los productos “Preservativos PRIME Texturado - Lote - PL 1902M843 - Vto oct/23″, “Preservativos PRIME Tachas - Lote PL 1906N142 - Vto oct/23″ y “Preservativos PRIME Superfino - Lote PL 1907N189 - Vto oct/23″.

En los considerandos de la medida, el organismo dejó en claro que el director técnico de la firma exhibió, durante una inspección, las unidades falsificadas y las contramuestras originales en su poder. De ahí surgió que, por ejemplo, las fechas de fabricación y vencimiento de las unidades originales no coincidían con la de las apócrifas.Además, desde la empresa indicaron se hicieron ensayos de calidad a las unidades falsificadas de los cuales surgió que en las variedades tachas y texturado se detectaron fallas en el ensayo de capacidad de volumen de reventamiento”.También se puso de manifiesto que. “La impresión de lote, fabricación y vencimiento en los estuches falsos no tenía relieve, dado que fue impreso junto con el arte de la cartonería mientras que en los estuches originales esta información se imprime con técnica láser, lo que hace que al tacto se note un bajo relieve”.Por otro lado, Buhl indicó que en las unidades apócrifas “en lugar de tener impresa la leyenda “vto” se observa impresa la leyenda “vot” antecediendo a la fecha de vencimiento”, y que el preservativo falsificado es más oscuro que el original”.“Al ser los productos en cuestión productos falsificados, no se conoce si los insumos utilizados para su fabricación son aptos para el uso en humanos o cuáles son sus efectos reales, no puede asegurarse que sea seguro ni eficaz, sino todo lo contrario, dado que representa un riesgo para la salud de los potenciales consumidores que, desconociendo tal extremo, podrían utilizarlos creyendo que se trata de productos seguros originales de la firma BUHL SA”, manifestó la Anmat en la resolución.El organismo remarcó, en este sentido, la importancia de la utilización de los productos certificados. “El producto preservativo masculino de látex caucho natural es un elemento de protección personal que proporciona una barrera mecánica para prevención de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual por lo cual presenta propiedades propias de un producto apto para el uso humano”.