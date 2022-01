BlackBerry llega a su fin luego de casi 30 años de historia en la industria

Como lo había anticipado infobae, BlackBerry, tras haber luchado por años para mantenerse en el mercado de telefonía celular, finalmente dice adiós este 4 enero de 2022 al negocio de fabricar smartphones.Aunque en el pasado la marca fue la favorita para muchos, cometió el error de confiarse ante la llegada de Apple con los iPhone y su sistema operativo poco a poco quedó detrás de Android y iOS.Los teléfonos BlackBerry con los sistemas operativos 7.1, 10 o PlayBook OS 2.1, o los que son previos, dejarán de funcionar tras la decisión de la compañía canadiense de cesar el servicio de estos aparatos.Asimismo, la conexión WiFi y de datos móviles podría funcionar incorrectamente, mientras que las aplicaciones básicas de la firma (BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, BlackBerry Protect y BlackBerry Blend) estarán limitadas.Dicho eso, los dispositivos BlackBerry Android no se verán afectados por la baja de los servicios de infraestructura a menos que reciban un correo electrónico de BlackBerry o se les asigne una Enhanced Sim Based License (ESBL) o Identity Based License (IBL).BlackBerry, que ante el dominio de Apple y los teléfonos Android decidió en 2015 transformarse en una compañía de software para dejar la producción de teléfonos, dijo que a partir de mañana las funciones de datos, llamadas telefónicas, mensajes de texto y llamadas de emergencia dejarán de funcionar de forma “fiable”.La empresa canadiense agradeció a los “muchos clientes y socios leales” que han tenido durante su historia, la cual inició en 1984 cuando los empresarios canadiense Mike Lazaridis y Doug Fregin, crearon la empresa Research in Motion (RIM). En 1999 RIM lanzó un mensáfono (“pager”) capaz de enviar y recibir correos electrónicos además de otras notificaciones. El producto fue el primero que etiquetado con el nombre BlackBerry.Cuando Apple lanzó su primer iPhone en 2007, BlackBerry, con su teclado físico, era el teléfono preferido de altos ejecutivos, famosos y políticos. En 2009, los teléfonos de la compañía canadiense suponían el 20 % del mercado de “smartphones”.La compañía siguió apostando por el teclado físico y los clientes corporativos mientras que Apple lo hizo por las pantallas táctiles sin teclado físico y los consumidores individuales. La presión de iPhone y de los teléfonos con el sistema operativo Android de Google redujo rápidamente las ventas de los teléfonos BlackBerry. En 2013, la compañía anunció que cambiaría su nombre de RIM a BlackBerry para intentar relanzar sus productos.Por lo anterior, BlackBerry sabe que quizá sus usuarios deseen cambiar de teléfono móvil a uno que tenga Android o iOS, por lo que da algunos consejos para poder migrar datos y no perderlos.Cómo importar o exportar registros de contraseñas a otro dispositivo con AndroidPara poder pasar su información a otro lado debe:- Presione El ícono de menú> Configuración> Importar / Exportar.- Haga una de las siguientes:- Toque Importar contraseñas y luego toque el archivo que desea importar.- Presiona Exportar contraseñas.- Complete las instrucciones en la pantalla.Por otro lado, para los interesados en que la empresa elimine su información personal, pueden enviar una solicitud inmediata al correo electrónico [email protected] . De lo contrario BlackBerry conservará la información durante el tiempo necesario para el cumplimiento de servicios.