Agrotécnica de Villa Urquiza pide revisar decisión de ceder terrenos a municipio

Docentes de la Escuela Agrotécnica N°39 de Villa Urquiza manifestaron su preocupación porque la institución podría perder cuatro hectáreas de su extensión.Victor Brocha, docente e ingeniero, explicó aque “queremos revertir esta resolución del CGE en la que firmaron un comodato de cesión por 20 años al municipio de Villa Urquiza, supuestamente para la construcción de un polideportivo”.“Cuatro hectáreas en una escuela agrotécnica forman parte de los sectores didácticos-productivos. Son zonas sembrables. El modo de producción animal, principalmente, las ocupa para las producciones vegetales necesarias para llevar adelante el tambo en la escuela, la producción de bovinos para carne y otras producciones que tenemos dentro de la escuela”, remarcó.Comentó que el proyecto “tiene más de 15 años de disputa. La escuela se puso siempre del lado de no perder tierras y no poner en riesgo el patrimonio de la institución. Estamos muy a favor del desarrollo del polideportivo pero no en las tierras de la escuela”.Informó que “esas hectáreas estaban trabajadas, listas para ser sembradas. El 21 de diciembre fuimos notificados de la toma de posición. Procedimos a no sembrarlas para no tener problemas legales o de otra índole. Desde la escuela nunca nos notificaron, nos enteramos por las redes sociales del municipio. Hicimos presentaciones en la Departamental de Escuelas y el CGE. Nos recibieron tres vocales y se comprometieron a transmitir nuestra inquietud al presidente del CGE”.“Queremos revertir esta situación, que lo revean. Estamos dispuestos a dialogar con el que lo desee”, agregó.