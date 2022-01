En una carta, jueces explicaron a una niña que quien la reconoció no es su padre

En un nuevo fallo con la modalidad de lectura fácil, la Justicia de Río Cuarto confirmó una sentencia del 2016 que declaró nulo el reconocimiento de una paternidad extramatrimonial, “por vicio de voluntad y por inexistencia del vínculo biológico”.



La Cámara de Apelaciones de 1° Nominación de Río Cuarto emitió una comunicación personal de lectura fácil dirigida a una niña de once años en la que trata de explicarle que quien creía su padre no lo es.



La carta de los jueces

También le informa que ella tiene derecho a expresar su opinión en el juicio y a ser tenida en cuenta, que puede conservar el apellido actual si se siente identificada con él, pero que, fundamentalmente, tiene derecho a conocer su verdadera identidad biológica, es decir, a saber quién es su padre realmente.



“Somos Sandra, Andrea y Jorge y te escribimos porque te queremos explicar lo que hemos decidido y porqué. De acuerdo a lo que se ha demostrado en el expediente, tu mamá cuando quedó embarazada de vos, por algún motivo que desconocemos, le expresó a X que era tu papá, pero en realidad no lo es. Por ese motivo (…) ya no figurará como tu papá en los papeles y documentos”, dice la misiva fechada en noviembre del 2021.



Y continúa: “Lamentablemente, no hemos podido contactarnos con vos para saber si, de ahora en adelante, querés seguir llevando tu actual apellido o preferís usar el de tu mamá. Sería muy importante que dieras tu opinión antes de que se ordene cambiarlo. Sabemos que estás lejos de Río Cuarto por eso, te dejamos un número de teléfono para que nos llames y charlemos. Nos gustaría mucho escucharte”.



Los camaristas Sandra Tibaldi de Bertea, Jorge Aita Tagle y Mariana Andrea Pavón remarcan:



“También es importante que sepas que tenés derecho a saber quién es tu papá, que él te reconozca como su hija y que cumpla con los deberes que tienen los padres (cuidarte, darte una ayuda económica dentro de sus posibilidades, etc.)”. “Para eso es muy importante que sepan, tanto vos como tu mamá que podemos ayudarlos si se comunican con nosotros”, insisten.



El ADN

Según consta en el expediente, en el 2010 la madre de la niña informó a X que la bebé era hija suya, por lo cual él la reconoció. Pero luego se hizo un estudio privado de ADN que arrojó resultado negativo en relación con la paternidad.



Durante el proceso judicial, La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo número 1 de Río Cuarto ordenó un nuevo estudio genético oficial. Pero este no pudo ser llevado a cabo porque la madre no asistió con la menor a la toma de muestras.



La sentencia deja sentado que “pese a los denodados esfuerzos del tribunal para el cumplimiento de la medida respectiva, no pudo cumplimentarse por la renuencia de la demandada”.



De cualquier modo, los camaristas confirmaron la nulidad del reconocimiento de paternidad, y en respuesta a planteos de la tutora de la niña, también dijeron haber tenido presente la inexistencia de un vínculo afectivo, que quien la reconoció “nunca tuvo contacto con la niña ni le brindó asistencia”.



Con todo, los jueces descartaron que la nulidad confirmada pueda vulnerar el interés superior del niño y subrayaron: “El mejor y mayor interés no se satisface impidiendo que se refleje la realidad biológica en la jurídica, sino todo lo contrario”. Agregaron que sostener un reconocimiento de paternidad “formal”, carente de contenido biológico y afectivo, “atenta gravemente contra el derecho a la identidad que es un componente ineludible de cualquier aplicación ponderativa del interés superior del niño”.