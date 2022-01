La lucha de una ex Leona por su hijo que necesita un trasplante de corazón

Foto: Laura Aladro, en sus tiempos de arquera

En 2021, en la Argentina se hicieron 1800 trasplantes. Sin embargo, ese número no llega a cubrir la cantidad de pacientes que precisan órganos para tratar sus condiciones de salud. Actualmente, 7047 personas esperan recibir la ayuda que necesitan para sobrevivir, incluyendo a Isidro, un niño de tres años diagnosticado con miocarditis.Hijo de Laura Aladro, exjugadora de hockey sobre césped, está en la lista de emergencia del Incucai para recibir un corazón. La exarquera de Las Leonas contó el drama que atraviesa junto con su familia y aclaró que no busca modificar la ley, sino generar conciencia sobre la donación de órganos pediátricos.“Buenas noches. Pido perdón porque no estamos haciendo notas, todavía no estamos fuertes para hablar de este tema sin quebrarnos y queremos ser lo más claros en el momento de transmitir esto”, comenzó, visiblemente movilizada.“A nosotros el lunes 27 nos dijeron que Isidro pasaba a un estado de emergencia, porque su corazoncito ya no iba a poder recuperarse, y nos invadió la impotencia y todo lo que te sucede en ese momento de incertidumbre”, continuó entre lágrimas. “Lo único que pudimos hacer es llegar a los corazones de todas las personas, para que sepan que ni siquiera tiene que haber una ley, porque tiene que quizás ser natural el hecho de saber que a veces uno, cuando ya no está, puede seguir salvando vidas. Esto lo queremos movilizar desde el amor, la conciencia, desde otra mirada diferente a la que tiene la ley”, explicó la exdeportista, aún en estado de shock por el difícil momento que le toca vivir.A su vez, reveló cuál fue el consejo que le dieron sus médicos en este contexto. “Les dije: ‘¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para ayudar a Isi?’. Ellos nos dijeron que cuando se realizan campañas de concientización, quizás a un padre que esté en duda le abrís esa claridad, esa decisión, y eso salva siete vidas. Eso nos movilizó. Ya no se trata solo de Isidro, sino de ponerse en el lugar de todos los nenes que están en esta situación y que pueden llegar a estar, y te hace sentir que quizás es la única forma. Sabiendo que lleguemos a un padre o a diez, hay un cambio, y ya vale la pena todo esto”.Residente en Tandil, Aladro se instaló junto a su marido en Buenos Aires a la espera de una buena noticia para su hijo. Según la ley de trasplante de órganos, tejidos y células (27.447), solo las personas mayores a 18 años tienen el derecho a manifestar, de forma expresa, su voluntad negativa o afirmativa de donar. En ese sentido, la ex Leona se manifestó cautelosamente en desacuerdo con esa parte del texto: “Quizás esa ley, sin querer, le da la espalda a otros nenes”.En Instagram, la campaña @uncorazonparaisi busca compartir la experiencia de Laura y su hijo y llegar a cada vez más gente con su mensaje. “Difundamos esta página, ayúdenos a concientizar en la donación de órganos, ¡seamos miles y miles! ¡Gracias por tanto!”, se lee en uno de los posteos. A este se le suman decenas de videos de figuras del deporte, como Pico Mónaco y Luciana Aymar. “Hoy es Isidro. Él tiene tres años y está en emergencia nacional. Necesita un corazón con suma urgencia para vivir. ¿Sabías que donando órganos podés salvar hasta siete vidas? Hay muchos niños en lista de espera que quieren seguir jugando. Los órganos no van al cielo”, dice la ex Leona mirando a cámara.Mientras tanto, amigos y familiares de Aladro se encuentran en la puerta del Hospital Italiano para hacer masivo el reclamo. Entre ellos está Belén Succi, actual arquera de Las Leonas. En una entrevista, la medallista olímpica contó lo que representó para la familia de su compañera esta triste noticia: “Les cambió la vida. Es un tema muy delicado, de mucha angustia. Nos pusimos todos en campaña desde el lado que uno puede ayudar. Porque uno no puede estar con ellos, no podés ver a Isi. Tratar de llegar a la mayor cantidad de famosos y deportistas posibles. La madre que fue Leona tiene muchos allegados. La misión de él no solo es esperar su corazoncito, sino ayudar a que muchos más reciban, y apoyar a concientizar en la donación de órganos”. (Clarin)