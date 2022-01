Soy contacto estrecho de Covid: ¿cuántos días me aíslo y cuándo me hago el test?

Internacionales Analizan en Francia una nueva variante de Covid con al menos 30 mutaciones

El Consejo Federal de Salud (Cofesa), acordó el 29 de diciembre, con ministros de Salud de las 24 jurisdicciones reducir los días de aislamiento para personas con Covid-19 positivo y para contactos estrechos.Las preguntas que guían estas líneas son lógicas: cuántos días de aislamiento hay que hacer, cuándo hay que hisoparse, si hay que pedir turno o no, cómo conducirse según el resultado obtenido, y -un detalle que nadie informa- qué pasa si en el medio del aislamiento, el “contacto estrecho” desarrolla síntomas.Un resumen didáctico, con preguntas y respuestas, de la información provista por seis provincias.-El nuevo protocolo trazó una divisora de aguas: si la persona está vacunada con esquema completo y recibió la última dosis dentro de los últimos cinco meses, el aislamiento obligatorio es de cinco días.Luego de esas cinco jornadas siguen cinco días de “libertad”, pero con circulación acotada, lo que el Gobierno llamó “cuidados especiales”, una medida que básicamente apunta a la aplicación del sentido común.Es decir, no concurrir a eventos masivos o sociales, usar barbijo de forma casi permanente y extremar los cuidados ante el contacto con personas de riesgo.-En algunas jurisdicciones empieza a debilitarse la exigencia del test para quienes tienen vacunación completa y no tienen síntomas. Sin embargo, en todos los casos el hisopado podría ser exigido a partir del quinto día en circunstancias puntuales, como a quienes por razones laborales están en contacto con población de riesgo.En los casos en los que no es así, el empleador de todos modos podría pedir el comprobante del test de antígenos negativo.-La lógica de haber recibido esquema completo de vacunación (dos o tres dosis) y el umbral de los cinco meses desde la última recibida se deben a que, mientras más tiempo haya transcurrido desde la última inyección, más chances habrá de que los anticuerpos contra el Covid hayan caído y, por ende, que uno se haya contagiado.En ese caso toca un aislamiento mayor, más allá de cualquier hisopado hecho en el medio. Se trata de un aislamiento exigido (siempre que no aparezcan síntomas) de diez días.Ni en el protocolo nacional ni en las provincias consultadas está definido este escenario, por más que sea muy común.Clarín pudo averiguar que tanto la Ciudad como la provincia de Buenos Aires, además de Córdoba y Mendoza, solicitan al contacto estrecho que en el mismo día del inicio de síntomas acuda a una unidad febril (UFU) a realizarse el hisopado para detección de coronavirus.Desde Santa Fe recomiendan, en cambio, “esperar 24 horas para hacerlo”, lo que tiene sentido, ya que se busca que la carga viral aumente lo suficiente como para obtener un resultado más certero.Pero si el test da positivo, la persona queda “recategorizada”: deja de ser contacto estrecho y pasa a ser “caso confirmado de Covid”. Por lo tanto, arranca de cero otro protocolo con un nuevo conteo de días de aislamiento. Este escenario será detallado más abajo.-Los expertos recomiendan intentar aislarse al interior del domicilio y utilizar barbijo todo el tiempo para evitar el contagio: es muy común “zafar” -aun entre convivientes- si todos están vacunados.Cuando el aislamiento es imposible (por las características del hogar), el conteo de los días “reales” de cuarentena (cinco o diez, según esté o no vacunada la persona) arrancará cuando el infectado obtenga su alta epidemiológica, lo que prolongará tediosamente el aislamiento del conviviente-contacto estrecho.-Hay que recordar que en el anuncio del cambio de protocolo, la ministra Carla Vizzotti reiteró que, ante la demanda enorme de testeos, sigue estando vigente la posibilidad de confirmar la enfermedad no solo por hisopado sino también por “clínica y nexo epidemiológico”. Es decir, que el médico responsable deduzca el diagnóstico cruzando los síntomas del paciente con su contacto reciente con un infectado.Lo que sigue es aislarse y avisar a todos los contactos estrechos, establecidos por las personas que tuvieron interacción entre 72 horas a una semana “para atrás”. Pero ahora, que empieza a predominar la variante Ómicron, podría tener un tiempo de incubación más corto, publicóYendo al aislamiento, si la persona está vacunada con esquema completo (dosis 2 o 3 dentro de los cinco meses), son siete días de aislamiento más tres de cuidados especiales.Si la persona tiene vacunación incompleta o no se vacunó (o pasaron más de cinco meses de la última dosis), son diez días de aislamiento pleno.-Ninguna. O más bien, las mismas que la población general: barbijo adecuadamente colocado, todo el tiempo que sea posible; evitar compartir espacios cerrados con otras personas; buena ventilación cruzada en ambientes e higiene correcta de manos.Además, cuidar especialmente a quienes tengan factores de riesgo. Y, desde ya, vacunarse (y vacunar a los chicos) con esquema completo, que ahora incluye no dos sino tres dosis.