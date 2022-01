Nuevos avistamientos OVNI en Victoria: los videos de misteriosas apariciones

La irrupción siempre controvertida de luces no identificadas en los cielos -fenómeno que en la actualidad atrapa la atención del Pentágono y del senado de los Estados Unidos- volvió a darse días atrás en Victoria; hechos que fue grabados, en momentos diferentes, por vecinos de la ciudad.Una de las filmaciones, fue registrada por un matrimonio que captó el movimiento errático de luces en pleno día sobre la Laguna del Pescado. La luz fue divisada en las alturas -además- por sus dos hijos.Tal como relata el vecino que graba la particular escena, su cámara logró hacer foco sobre un objeto resplandeciente tan sólo por momentos, pero bastan para ver la luz en movimiento y su división en 2 y 3 partes.El material fue enviado a la investigadora Andrea Pérez Simondini, quien analizó el material obtenido en el siguiente video:

Otro avistamiento de día

Luego de ver el material y charlar con los testigos, Andrea señaló al respecto que "Hacía mucho tiempo que no nos llegaba un material con claridad y extrañeza, donde los testigos, logran la imagen al observar el objeto. Una intensa oleada se está dando sobre la ciudad de Victoria, Entre Ríos, Argentina, con eventos aéreos, que hacía varios años no se daban".Otro vecino logró captar el pasado 26 de diciembre un conjunto de luces a las 13 horas del mediodía. De acuerdo a su testimonio, "Eran 3 o 4 luces, que estaban 'jugueteando'. Las vi un buen rato. Dadas las características de mi celular apenas pude captarlas, pero ahí están. Me llamo la atención porque el cielo estaba limpito, bien azul".

La noche de Navidad

Por último, la noche de navidad también trajo un momento de misterio para una familia de Victoria. Alrededor de las 0.10 atravesaron el cielo en forma perpendicular -de sur a norte- dos luces que cambiaban colores de manera intermitente, del verde al rojo, volando a una altura de aproximadamente 80 metros, una por encima de la otra y sin emitir ruido.¿Drones o nueva manifestación sin explicación? El misterio en Victoria sigue "encendido". Fuente: (SeráNoticia)