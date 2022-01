Un árbol se desplomó en pleno temporal y un auto quedó colgando de las raíces

En la madrugada de este martes se desató una tormenta con lluvias intensas que abarcó la zona de los departamentos Rosario, Constitución, Iriondo y San Lorenzo. Si bien no se reportaron grandes daños, en Funes la caída de un árbol levantó a un vehículo que quedó literalmente colgando de sus raíces.



Pasadas las tres de la madrugada el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta a corto plazo por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes, pudiendo estar acompañadas por intensas ráfagas, muy fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos.



En la localidad de Funes, fotos virales daban cuenta de un espectacular siniestro producto de la caída de un gran árbol en plena tormenta y cuyas raíces levantaron un utilitario que estaba estacionado al lado del mismo, sin que sufriera daños de consideración. Ocurrió en Presidente Perón (ex Independencia) entre Buenos Aires y Estrada.



Desde la Subsecretaría de Protección Civil del municipio de Roldán dijeron que la tormenta tuvo intensidad media con vientos moderados y en algunos momentos algo intensos. Las precipitaciones que se concentraron en un par de horas, alcanzaron los 55 milímetros de lluvia caída.



Sin embargo, no produjo grandes daños como sucedió con la tormenta del 1º de enero donde hubo árboles caídos sobre dos viviendas y obstruyendo calles. También varios postes de luz que están en mal estado quedaron inclinados y a punto de caerse.



En el primer día del año se reportaron 25 milímetros de lluvia acumulada en un corto plazo y el viento fue más intenso que el de este martes. Incluso en Roldán se cortaron líneas de baja tensión por lo que la EPE debió intervenir para repararlos a la brevedad teniendo en cuenta que se trataba de un feriado y con muchas personas pasando el inicio del Año Nuevo en la ciudad. (La Capital)