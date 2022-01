Regresan a Urdinarrain los estudiantes aislados en Bariloche

El contingente oriundo de Urdinarrain estaba aislado por varios jóvenes que habían dado positivo de covid junto a alumnos de otras ciudades como Basavilbaso y Gualeguaychú.



Según se acordó con la empresa responsable del traslado desde donde se estuvo en contacto con las autoridades de salud, los jóvenes descenderán en el Hospital y desde allí partirán hacia el aislamiento luego de un chequeo y en caso de corresponder el hisopado.



El responsable de la empresa Wilmar Tusimo contó que los jóvenes están bien, fueron permanente chequeados por una médica en el hotel en el que se encontraban aislados y toda la información ya la tiene en su poder el Hospital de Urdinarrain.



El protocolo que se aplicará fue explicado en un comunicado dado a conocer por el Hospital Manuel Belgrano: “El arribo se procederá en las puertas de nuestro nosocomio y se realizará el desembarque de los estudiantes por la parte exterior.

Los alumnos que estén cursando la enfermedad serán retirados por uno y no más de sus padres debiendo dirigirse a su domicilio con todas las medidas de precaución y procediendo a cumplir con su aislamiento obligatorio hasta cumplir su alta.

Los alumnos registrados como negativos, tanto coordinadores y dichos responsables que hayan tenido o no tengan síntomas se hisoparan al descender del colectivo y procediendo con la normativa anterior.

Reiteramos la solicitud y aislamiento domiciliario para tratar de no propagar esta situación", cierra el comunicado. Fuente: UrdiDigital