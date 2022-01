Entrerriana representó al país en el certamen internacional World Top Model

Sobre sus inicios

La modelo entrerriana Lourdes Dorsch en el 2021 fue nombrada embajadora argentina y representó al país del certamen internacional “World Top Model” que se desarrolló en Italia. La joven oriunda de Hernández, estuvo presente en el Programaque se emite pory brindó detalles sobre su experiencia en el reconocido concurso.Lourdes, detalló que el 22 de noviembre fue elegida en Paraná para representar a Argentina en el certamen internacional que se desarrolló en Roma. “Fue una experiencia única, la jornada de trabajo era muy extensa; empezamos alrededor de las 9 de la mañana y no parábamos hasta la noche, donde teníamos cenas de gala, hacíamos promociones, fotos y todo con diversos peinados, maquillajes y cambios de ropa”, expresó la modelo.Además, destacó que “fue hermoso para conocer otros idiomas, culturas y diversas compañeras con las que hoy soy amiga”. Sobre la competencia mencionó que “la presión que se vive en el certamen es mucha y una facilidad fue saber otro idioma, para poder comprender las consigas y tips que nos daban”.Lourdes, mencionó que tras la competencia “la merecedora del premio fue la participante de España, pero”, se trata de un desfile reconocido mundialmente donde participan modelos de diversos países.Asimismo, resaltó: “Participar del certamen fue un gran comienzo para mi carrera a nivel profesional; me encantaría seguir con el modelaje y combinarlo con mi trabajo como comunicadora”.La entrerriana contó que dio sus primeros pasos en el modelaje a los 13 años, “fui incentivada por mi mamá para que corrija la postura y desde esa edad hasta los 18 años trabajé de modelo durante los fines de semana”, expresó Lourdes.Luego la joven la abandonó el modelaje para iniciar sus estudios universitarios en Buenos Aires, “cuando me recibí de licenciada en Comunicación retomé el modelaje, es un trabajo duro y lleva tiempo, pero hasta el momento puedo modelar y seguir con mi trabajo en una empresa”, cerró.