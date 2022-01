"Los extraño": El pasacalles de un padre que hace cuatro meses no ve a sus hijos

“Sueño todos los días con volver a estar con ustedes. Los amo y los extraño. Su papá”, dice un pasacalles que fue colocado por un tucumano, frente a la casa den donde viven sus hijos.



“Este pasacalle está Justo frente a donde viven ahora mis hijos. Supuestamente el mayor lo tendría que ver y leer, Dios va a querer que así sea. De esta manera me trataré de comunicar con él. Es el primer pasacalle de 1000 que pondré si es necesario. Todo sea por ellos, ¡los amo!”, señaló Luis.



Junto a otros hombres y mujeres de la provincia, integra un grupo llamado “Crecer en familia”. Aquí, todos viven la misma situación: no tienen contacto con sus hijos e hijas por conflictos con sus excónyuges.



En el caso de Luis, ya lleva cuatro meses sin ver a Santino y Salvador: ”Me separé de mi esposa en buenos términos por un año, yo los veía a mis chicos cuando quería, estaba todo bien. De repente, se metió mi exsuegro, y me extorsionó, me dijo que si quería seguir viendo a mis hijos que firme un convenio extrajudicial pero avalado por un abogado. Ahí decía que le tenía que pasar a mi expareja 120 mil pesos por mes, yo le pasaba $45.000, con mi abogada respondimos que no, que lo que yo podía era 45, porque esa es la realidad”, relata.



“Inmediatamente me los dejaron de dar, y de esto ya pasaron cuatro meses, no puedo hablarlos, no sé nada, solo sé que terminaron muy bien el año escolar", cerró.