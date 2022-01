Video: Se sacó el vestido para usarlo como barbijo y entrar a una heladería

Insólita situación se vivió anoche en una heladería de Godoy Cruz, una mujer que no llevaba barbijo se sacó el vestido para usarlo de tapabocas . Video https://t.co/qkjN2Q6rHd pic.twitter.com/mTWiKPZZsF — Marcelo Ortiz (@MarceloOrtizTV) January 2, 2022

Una mujer sorprendió a todos en la localidad mendocina de Godoy Cruz al sacarse el vestido en medio de una heladería para colocárselo como tapabocas.La mujer llegó a las 22.40 del sábado con la intención de comprar helados, junto a un grupo de amigos. Ya que ella, ni ninguno de los demás traían barbijo, decidió utilizar su propio vestido para ponérselo como si fuera un elemento sanitario anti contagios de coronavirus, según contó el medio local Diario Mendoza.Por lo tanto, la mujer ingresó con la vestimenta de protocolo, pero en ropa interior, pese a que las demás personas que estaban dentro del local la miraban con un semblante de extrañeza. Un hombre y sus tres hijas se quedaron atónitos cuando la mujer entró a la heladería en bombacha y corpiño y escuchaban cómo los empleados del lugar le explicaban a la señora que no podía estar así adentro del local.En las cámaras de seguridad se ve el momento exacto en que la mujer se saca su prenda de vestir, entra a la heladería y se dispone a ver los gustos de helado que quería llevar para ella y sus 11 amigos, quienes no tenían barbijo, pero sí ropa.Cuando los empleados del lugar le pidieron a la mujer que se retire de la heladería, ella hizo un gesto adusto y grosero, y les espetó a los empleados: "¿No me pedís tapabocas? Me lo estoy colocando". Tras ello, la mujer levantó los brazos y se fue.