Túnel: se registra importante demanda de constancia que exime de la VTV

En Entre Ríos no es obligatorio realizar la Revisión Técnica Vehicular (VTV) en rodados particulares, es por ello que recomiendan que todos los automovilistas pidan la certificación correspondiente donde se especifica esta norma.Al respecto, el titular del puesto caminero Túnel, comisario Adrián Ronconi, expresó a Elonce TV que “en la segunda quincena de diciembre se solicitaron una importante cantidad de certificados”. Además, remarcó que “esta constancia no debería generar inconvenientes en otras provincias, en el caso que tuvieran algún problema deberían presentar el descargo establecido”.Consultado sobre los requisitos para otorgar la VTV, explicó que “Se les extiende a los titulares de los vehículos, y estos tienen que ser para uso particular; los titulares tienen que presentar el carnet de conducir, y la cedula del vehículo”.Por otro lado, Ronconi, expresó que en los últimos días se incrementó levemente la circulación, más que nada por turismo: “La provincia es un destino elegido y también circulan muchos vehículos que van hacia otras provincias”Agregó que en el puesto realizan controles vehiculares de manera aleatoria y les solicitan a los conductores, “la licencia de conducir, seguro, tarjeta verde o azul, elementos de seguridad, y todo lo que establece la ley”. Además, remarcó que también realizan controles de alcoholemia y aseguró que “no se registran muchos conductores con alcoholemia positiva, afortunadamente cada vez hay menos”.