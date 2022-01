Covid: Ómicron podría cambiar el concepto de “completamente vacunado”

Foto: Infobae

A medida que la variante Ómicron, con más de 50 mutaciones del coronavirus se extiende en todo el mundo, varias empresas, gobiernos y expertos infectólogos se preguntan qué significa estar “completamente vacunado”.Actualmente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU definen que una persona está “completamente vacunada” cuando ha recibido dos dosis de las inyecciones Pfizer-BioNTech o Moderna, o una dosis de la vacuna Johnson & Johnson.Aunque los expertos continúan creyendo que estos regímenes protegen contra la hospitalización y la muerte, la eficacia de las vacunas contra la infección por el virus disminuye con el tiempo. Lo que hace unos años se había considerado una vacunación completa, hoy es sustancialmente menos eficaz contra la infección con Ómicron, por ejemplo, que es capaz de evadir parcialmente los anticuerpos del organismo.Ahora los funcionarios federales de salud de EEUU también han abordado la cuestión. Aunque los principales legisladores quieren alentar a los estadounidenses a recibir tres dosis, a algunos les gustaría evitar cambiar la definición de una frase que se ha vuelto fundamental para la vida diaria en gran parte del país, según funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato para describir las deliberaciones internas.Goldman Sachs y Jefferies, los bancos de inversión, exigen que los empleados reciban inyecciones de refuerzo. La Universidad de Oregon y otras instituciones exigen que los estudiantes y los miembros del personal reciban refuerzos. El estado de Nueva York ha dicho que planea dejar de considerar a los residentes completamente vacunados a menos que hayan recibido las vacunas.La doctora Rochelle P. Walensky, directora de los CDC, dijo en una entrevista el martes que ella y otros funcionarios de salud estaban “trabajando en esa pregunta” ahora. “Realmente no hay debate aquí sobre lo que la gente debería hacer. Los CDC son muy claros sobre lo que las personas deben hacer: si son elegibles para un refuerzo, deberían recibirlo”, precisó.Con el fuerte aumento de Ómicron (EEUU sumó más de medio millón de casos el viernes), algunos expertos creen que ha llegado el momento del cambio. “Creo que ha llegado el momento”, dijo el doctor Georges C. Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Salud Pública. Desde una perspectiva médica, dijo, recibir esa dosis de refuerzo adicional “es realmente lo que deberíamos pensar que estamos completamente vacunados”.Redefinir el concepto de “completamente vacunado” podría generar enormes desafíos logísticos, como admiten incluso los partidarios de la idea, y es probable que incite a una reacción política. Decenas de millones de estadounidenses que se consideraban vacunados podrían descubrir que sin refuerzos podrían perder el acceso a restaurantes, oficinas, conciertos, eventos, reuniones, cualquier lugar donde se requiera prueba de vacunación para ingresar.Además, el cambio corre el riesgo de socavar la confianza en los funcionarios de salud pública después de dos años de cambiar las recomendaciones, dijeron los expertos. Algunos estadounidenses pueden sentir que los postes de la portería se han movido nuevamente, y de manera demasiado repentina.Es probable que una tercera dosis refuerce las defensas del sistema inmunológico contra la variante, reduciendo las probabilidades de infecciones irruptivas, sugieren varias investigaciones emergentes. Los refuerzos se han convertido en una prioridad urgente de salud pública y como ejemplo, hoy Israel ahora está probando una cuarta dosis, o un segundo refuerzo, en los trabajadores de la salud.“La presencia de una variante que es bastante inteligente para evadir nuestra vacuna ha cambiado el juego de una manera que no creo que las autoridades federales hayan tenido tiempo de procesar”, aseguró el doctor Robert Wachter, presidente del departamento de medicina en la Universidad de California, San Francisco. “La orientación tiene que cambiar cuando cambia la ciencia”, agregó.Aunque el 62 por ciento de los estadounidenses califican como totalmente vacunados según la definición actual de los CDC, solo un tercio de esas personas también han recibido una dosis de refuerzo, incluido el 58 por ciento de las personas de 65 años o más, según datos de la agencia. Solo aquellos que tienen 16 años o más son elegibles para refuerzos.Cambiar la definición de “completamente vacunado” podría dejar a aproximadamente 140 millones de estadounidenses, que están vacunados pero no reforzados, en el limbo sobre su situación y lo que son elegibles para hacer. Muchas escuelas, empresas, gobiernos y otras instituciones se han basado en la definición de los CDC de “completamente vacunados” para establecer mandatos, que requieren que las personas completen su serie de vacunas primarias para asistir a la escuela, salir a cenar o seguir empleadas.“En el nuevo panorama dominado por Ómicron, requerir solo la serie inicial de vacunas ya no es suficiente. No tiene sentido tener ese mandato junto con un estado de vacunación que sabemos que es notablemente menos efectivo de lo que podría lograr con una intervención adicional completamente segura y fácil de tomar: una inyección más”, dijo el doctor Wachter. Redefinir “completamente vacunado” y, por lo tanto, los mandatos que dependen de él, sería la forma más efectiva de garantizar que el público realmente reciba las vacunas de refuerzo que los funcionarios han estado instando, agregó.La administración de Biden ha considerado descartar el término por completo y reemplazarlo con un lenguaje en el sentido de que las vacunas deben estar “actualizadas”, una frase que puede ofrecer más flexibilidad a medida que cambian los requisitos de la vacuna. (Se utiliza para describir otros regímenes de vacunas). El gobierno se estaba inclinando a tomar tal medida pronto, según dos funcionarios con conocimiento de las discusiones.“Definir lo que significa estar completamente vacunado depende de definir el objetivo de salud pública para las vacunas en general. Es probable que los refuerzos brinden la mejor protección contra la infección con Ómicron. Pero para la mayoría de los jóvenes sanos, la serie original de dos inyecciones, o una dosis de Johnson and Johnson, debería ser suficiente para prevenir la hospitalización y la muerte”, apuntó el experto Paul A. Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia. “Si ese es el propósito de la vacunación, entonces “estas vacunas continúan resistiendo”, dijo Offit.El doctor Philip R. Krause, ex principal regulador de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos que se jubiló el mes pasado, calificó los esfuerzos para redefinir la vacunación completa como una “distracción” de otras prioridades de salud pública, y agregó que los grandes estudios de eficacia de las vacunas y los propios de los CDC los datos muestran dos dosis que protegen fuertemente contra COVID-19 severo.“El lugar donde el riesgo es más alto, entre los ancianos, los inmunodeprimidos, las personas con comorbilidades, esas son las personas que representan casi todas las enfermedades graves entre los vacunados”, dijo. “Deberíamos concentrarnos en encontrar a esas personas para las vacunas de refuerzo, además de dar las primeras dosis a los no vacunados”, cerró.