Video: médicas fueron atacadas a trompadas por la hermana de una paciente

Una mujer atacó a una médica y al resto del personal de salud que se encontraban en una sala del Hospital de General Pacheco, en el partido de Tigre, porque quería que le dieran prioridad a su hermana.La escena, que ocurrió minutos antes de Año Nuevo, quedó completamente filmada en un video en el cual se puede ver cómo la mujer le reclamaba insistentemente a la cirujana de guardia que revise a su hermana. Ante la negativa de la especialista, que explica con voz calma que antes debía atender a otros pacientes, la mujer cuestiona a la profesional. “¿Por qué no te ponés un poco en su lugar y te fijás lo que tiene?”, le dice.En ese momento, la mujer sostiene que no les está faltando el respeto a las médicas presentes, no obstante la situación comienza a subir de tono. En medio de la discusión, la médica le exige respeto y le dice con firmeza: “Yo soy la cirujana de guardia y soy la que decide”. En ese momento, algo termina de detonar la paciencia de la mujer quien le lanza una trompada a la cirujana y a la médica que estaba a su lado.Los gritos de una paciente que dice estar recién operada alertan a otros profesionales que vienen a asistir la situación. “¡Basta!¡Por favor!¡Estoy operada!”, grita desesperada la mujer que filma el video.Finalmente, entre varios enfermeros logran reducir a la agresora, mientras otra paciente con un suero colabora para sacar a la mujer de la sala.

Además del sacrificio diario que hacen los profesionales de la salud en medio de la pandemia del coronavirus, en muchos casos deben enfrentar agresiones y malos tratos por parte de los pacientes.La semana pasada, la brutal agresión a un médico a cargo de la Unidad Febril de Urgencia (UFU) del Hospital Donación Francisco Santojanni, cuando había largas colas para hisoparse, derivó en una medida de fuerza por parte de la Asociación de Médicos Municipales (AMM) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que decidió suspender la atención en las 20 UFU hasta que se garantice la seguridad de los profesionales de la salud.