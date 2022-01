Grieve: "Lo que ha dado efectividad en el mundo es la vacuna, hay que vacunarse"

Argentina reportó este viernes 23 nuevos decesos y 47.663 casos positivos de covid, informó el Ministerio de Salud.Al respecto, el Dr. Guillermo Grieve, Jefe de la Terapia Intensiva del Hospital San Martín, explicó aque “estamos en la tercera ola, sabemos que la nueva cepa tiene alta transmisibilidad. Esto indica que es de seis a siete veces más transmisible que la Delta, que a su vez es cuatro veces más transmisible que el coronavirus primitivo”.“Se ha comportado de maneras diferentes. En algunos lugares ha tenido mayor invasión que en otros y eso hizo que se comprometieran mucho las atenciones de salud, fundamentalmente de terapia intensiva. Esto no ha ocurrido en Argentina, pero vamos a tener mayor presencia del virus pero no enfermos, que es distinto”, resaltó.Comentó que actualmente “tenemos el 60% de las PCR positivas, cosa que antes no teníamos. Hay más transmisibilidad, pero en nuestra región no hay mayor invasión. Lo que sí sabemos es que para Delta y Ómicron la gente debe estar vacunada. Es necesario tener mayor nivel de anticuerpos”.“Sabemos que el esquema completo de vacunación sirve y con tercera dosis aún más. El número de vacunados debe crecer porque hay gente que no se vacunó. Tuvimos un solo paciente internado grave, una persona joven, de 24 años. Evitamos la intubación y asistencia mecánica, utilizamos el protocolo y se fue de alta. No estaba vacunado”, resaltó.Asimismo, informó que “puede haber gente que tenga el virus, que no va a estar enferma, pero puede transmitirlo. Pedimos a los jóvenes que se cuiden. Debemos evitar reuniones sociales sin burbuja familiar. Hay que tener cuidado con los festejos y cuando no hay medidas de prevención. Hay que mantener la distancia social, usar barbijo y lavarse las manos. El 60% o 70% de contagiados son jóvenes. Hay que cuidarse”.“El año que viene vamos a tener que seguir cuidándonos, pero si hay algo que ha dado efectividad es la vacuna en el mundo. Todas las vacunas son buenas, debemos vacunarnos”, finalizó.