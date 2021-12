Brindan recomendaciones y cuidados para evitar los golpes de calor

La temporada estival da lugar a que, tanto chicos, adolescentes como adultos, realicen distintas actividades recreativas en espacios al aire libre. En ese contexto, el Ministerio de Salud reitera algunas pautas para evitar problemas vinculados al sol y la deshidratación.



Para el impedir cualquier inconveniente y disfrutar del fin de semana se recuerda la importancia de beber mucho líquido, preferentemente agua fría durante todo el día, aún si no se tiene sed, así como también, evitar el consumo de infusiones calientes, bebidas alcohólicas y aquellas con mucha azúcar y, en el caso de lactantes, ofrecer el pecho de manera más frecuente.



Asimismo, se sugiere permanecer en lugares frescos y bien ventilados; usar ropa clara de algodón y, en caso de exponerse al sol, no es aconsejable hacerlo entre las 10 a 16 horas. También, se deben utilizar sombreros o gorras con visera y, siempre que sea posible, mojarse la cabeza y partes del cuerpo de manera frecuente.



Por otro lado, y no menos importante, se debe usar siempre protector solar (factor 15 o mayor) en zonas expuestas, aún en días nublados y recordar renovar la aplicación cada 2 horas, o bien después de meterse al agua o de haber transpirado.



Finalmente, ante la presencia de fiebre, sed intensa, sensación de calor sofocante, piel seca, dolor de estómago, falta de apetito y náuseas, dolor de cabeza, mareos e incluso desmayo se recomienda asistir al centro de salud más cercano para realizarse un chequeo.