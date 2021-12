Vaciaron la casa de Lucio Dupuy y tiraron sus juguetes a la vereda

Un grupo de personas vació el jueves la vivienda donde vivía Lucio Dupuy junto a su madre y la novia de ella, dejando atrás los juguetes del niño quien falleció por los golpes de sus cuidadoras.



Algunos vecinos del lugar al ver las pertenencias abandonadas decidieron llevárselas.



La fiscal Cecilia Martiní levantó la prohibición de ingreso a la casa después de obtener toda la evidencia necesaria para el caso. Al poco tiempo, familiares de Abigail Páez, la novia de Magdalena Espósito, llegaron con un flete y se llevaron los objetos de la casa, ubicada en Allan Kardec al 2300, en el barrio de Colonia Escalante.



La madre de Páez seleccionó de las pertenencias que había y descartó lo que no le interesaba, entre ellas: ropa, colchones, botellas de alcohol vacías y los juguetes de Lucio.



“Serían familiares de las dos detenidas. Trajeron un flete y se llevaron varias cosas. Cerca de las 11 de la mañana. Lo que no les servía, lo tiraron en la vereda. Mucha gente se llevó cosas, como algunos juguetes”, contó una vecina.



Cuando los vecinos se dieron cuenta de la situación, alertaron a la abuela paterna y resguardando algunos juguetes que no se habían llevado a la espera de la familia del niño, que estaba en General Pico.



“Pudimos recuperar cosas de mi nieto, aunque algunas cosas se llevaron, pero entiendo y nos reconforta que puedan jugar algunos niños con los juguetes de Lucito”, publicó la mujer en su Facebook, Ampliarían la acusación por el homicidio de Lucio

El abogado de la familia de Lucio, José Mario Aguerrido, adelantó que en las próximas semanas ampliarán la acusación en contra de funcionarios de Salud que habrían atendido a Lucio.



“En la historia clínica del niño hay médicos que lo revisaron, y probablemente no hicieron lo que tendrían que haber hecho”, contó.



El abogado también confirmó que a principios de enero la Justicia realizará nuevos peritajes para cotejar los exámenes de ADN de las acusadas con los rastros que extrajeron del cuerpo del niño y de diversos elementos secuestrados en la vivienda.



Por último, Aguerrido señaló que en la provincia de La Pampa “no tenemos protocolos de abordaje a la violencia doméstica, aunque sí los hay para casos de abuso”.



Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez permanecen en el penal de San Luis, acusadas del crimen. La madre fue imputada por homicidio calificado por el vínculo -que prevé una pena de perpetua-, y la pareja por homicidio simple -de 8 a 25 años-.