Síntomas de ómicron, aislamiento y cuándo testearse: las respuestas claves

Sociedad Seis preguntas y respuestas sobre el Pase Sanitario

Argentina alcanzó ayer un nuevo récord histórico de contagios de coronavirus Covid-19 para una sola jornada. En ese contexto, volvieron a surgir dudas en torno a la pandemia de coronavirus.A poco más de un mes de haberse conocido esta mutación, los expertos ya detectaron que los pacientes han presentado síntomas muy leves. Los más reportados fueron dolores musculares, fatiga, tos seca y fiebre baja. No se detectó por el momento pérdida de gusto ni de olfato en los contagiados.Aunque al principio de la pandemia se debía contar con dos síntomas, en la actualidad con uno de los síntomas compatibles con Covid-19 la persona puede acercarse a un centro de testeo.Se considera contacto estrecho a toda persona que haya estado en contacto por al menos 15 minutos y a una distancia de dos metros con un caso positivo de coronavirus Covid-19 en las 48 horas antes de que el infectado comenzara con síntomas, o fuera diagnosticado como positivo.Desde ayer, en la Argentina este plazo cambió y ahora el tiempo dependerá de si el contacto estrecho tiene esquema de vacunación completo o no:Contacto estrecho asintomático con esquema inicial de vacunación completo (con menos de cinco meses de haber completado el esquema inicial o aplicada la dosis de refuerzo): Deberá realizar un aislamiento por cinco días, más cinco días de cuidados (no concurrir a eventos masivos o sociales, usar de manera adecuada el barbijo, extremar cuidados ante el contacto con personas de riesgo). Se podrá indicar la realización de test diagnóstico al quinto día.Contacto estrecho asintomático sin vacunación o con esquema incompleto: Deberá realizar 10 días de aislamiento o aislamiento por 7 días más la realización de test diagnóstico a lo que se le suma tres días de cuidados (no concurrir a eventos masivos, o sociales uso adecuado de barbijo, extremar cuidados ante el contacto con personas de riesgo).La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció una baja de 10 a 5 días de aislamiento para contactos estrechos de casos positivos asintomáticos de Covid, siempre que tengan el esquema completo de vacunación. Por otro lado, aquellos que sean positivos con síntomas leves deberán resguardarse durante 7 días.Caso confirmado con esquema inicial de vacunación completo (con menos de cinco meses de haber completado el esquema inicial o aplicada la dosis de refuerzo): Deberá realizar un aislamiento por siete días, más tres días de cuidados (bloqueo de APP Cuidar que no permitirá concurrir a eventos masivos o sociales, usar barbijo de forma casi permanente, extremar cuidados ante el contacto con personas de riesgo).Caso confirmado no vacunado o con esquema incompleto: deberá hacer 10 días de aislamiento.Confirmación de caso de Covid-19 por clínica y por nexo epidemiológico: La confirmación por clínica y por nexo epidemiológico para Covid-19 es una estrategia de confirmación que se utiliza en distintas situaciones epidemiológicas y cuando la alta circulación de un microorganismo, es casi exclusiva. De acuerdo a la situación epidemiológica de cada jurisdicción, las mismas pueden evaluar utilizarla o no. Es decir, serán tratados como contagiados aunque no se hagan un test.En la Argentina, el Consejo Federal de Salud (Cofesa) acordó este mes que el período para recibir la dosis de refuerzo se redujo de seis a cinco meses para la población general y a cuatro para los mayores de 60 años y personal de salud. Sin embargo, ya son dos las jurisdicciones, Mendoza y ciudad de Buenos Aires, que establecieron en cuatro meses la dosis de refuerzo para toda la población.El pase sanitario a nivel nacional comenzará a regir desde las 00.01 del 1° de enero de 2022. Algunas provincias ya lo aplican desde principios de diciembre. Una de las últimas en sumarse fue la provincia de Buenos Aires donde está vigente desde el 21 de diciembre.A nivel nacional, se dispuso que el pase será requerido para ingresar a ambientes cerrados como salones de fiestas o boliches, para participar en eventos masivos organizados de más de 1000 personas aunque se realicen al aire libre y para viajes grupales de estudiantes o jubilados.Si bien la norma consigna que debe acreditarse que el esquema de vacunación se completó al menos 14 días antes, cada provincia determinará las condiciones precisas según su evaluación y situación epidemiológica.En la provincia de Buenos Aires, el pase sanitario se obtiene a través de las aplicaciones VacunatePBA o Mi Argentina. También puede utilizarse el carnet físico que se entrega luego de la vacunación. En la ciudad, será a través de la app Mi Argentina.Para entrar a Uruguay es necesario haber completado el esquema de vacunación dentro de los nueve meses previos al viaje y presentar un test PCR negativo realizado en las últimas 72 horas. Los extranjeros además deben efectuar al séptimo día de estadía un nuevo test PCR o, en caso contrario, aislarse por 14 días. El gobierno uruguayo además exige que el pasajero disponga de una cobertura de salud en el país y firme una declaración jurada 48 horas antes del viaje.Chile solicita un resultado negativo de test PCR a todos los mayores de edad, que debe realizarse 72 horas antes, y la firma de una declaración jurada durante las 48 horas previas al viaje.En Paraguay no se permite el ingreso de los extranjeros no residentes que hayan permanecido en ciertos países de África en las dos semanas previas. Se requiere un test PCR negativo realizado como máximo 72 horas antes del embarque o un test de antígenos efectuado el día anterior, además del certificado de vacunación emitido por el país de procedencia. Se considerará válido solo si pasaron 14 días desde que se completó el esquema de dos dosis. Además, todas las personas deben firmar la ficha de Declaración de Salud del Viajero dentro de las 24 horas previas al ingreso al país.Quienes deseen viajar a Bolivia deben tener un seguro de salud con cobertura para Covid-19 y presentar un test PCR tomado 72 horas antes del embarque al vuelo o de la entrada al territorio. En caso de no contar con el esquema de vacunación completo, los pasajeros serán obligados a cumplir un confinamiento hasta realizar una nueva prueba a las 72 horas. Para los vacunados, no se pide cuarentena.En todos los casos, los argentinos tienen que completar la declaración jurada de egreso del país.En octubre de 2021, la Unión Europea levantó las restricciones para los viajes desde la Argentina hacia cualquiera de los países integrantes, pero las normas no son iguales en todos los casos.Todos los extranjeros no residentes están obligados a acreditar el esquema completo de vacunación para ingresar a Estados Unidos. La credencial digital de la aplicación Mi Argentina es el documento oficial que deben presentar quienes arriben desde nuestro país. Además, se solicita una prueba de PCR negativa realizada como máximo un día antes de la partida.Solo pueden entrar aquellos turistas que hayan recibido las vacunas aprobadas por Estados Unidos o autorizadas por la OMS, es decir, Pfizer/BioNtec, AstraZeneca, Janssen, Moderna, Sinopharm y Sinovac-CoronaVac. Los argentinos que fueron inoculados con Sputnik-V están, por el momento, impedidos de tocar suelo norteamericano.Para conocer cuáles son las condiciones en el resto del mundo, la Dirección de Migraciones tiene a disposición un documento con el listado de requisitos que exige cada país para el ingreso a su territorio.