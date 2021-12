Definieron el protocolo para ingresar al Carnaval de Gualeguaychú

Ingreso de público



A los fines de garantizar los cuidados y disfrute del mayor espectáculo a cielo abierto del verano en la Argentina, desde la Comisión directiva del Carnaval de Gualeguaychú, se trabajó en los protocolos que serán aplicados a partir de la primera noche, el próximo sábado 8 de enero, y con vigencia para cada sábado de enero y febrero; además del fin de semana de carnaval.El presente protocolo fue elaborado de manera interdisciplinaria entre el sector público y privado, siendo supervisado y aprobado por las autoridades competentes. Buscando implementar medidas para prevenir y disminuir el riesgo de COVID 19. Vale destacar que el presente protocolo se encontrará en permanente revisión en función de la evolución de la situación epidemiológica y de la nueva información que se disponga de la pandemia en curso.Se propone dividir el funcionamiento del evento en diferentes eslabones a fin de establecer medidas adecuadas a las diferentes actividades. Se va a exigir el carnet sanitario, se va a controlar temperatura y que se circule por el circuito con tapabocas hasta llegar a la ubicación asignada.-Se recomienda el ingreso al circuito por el acceso más cercano a su ubicación. En el ticket se indica la puerta.- Se deberá contar con al menos 6 entradas diferentes para evitar conglomerado de personas al ingreso.-Se recomienda que los tickets de acceso sean adquiridos con antelación a la función a través de medios digitales www.carnavaldelpa ís.com.ar-Según Decreto N°4.078, del Ejecutivo Provincial, se considera excluyente que tanto los participantes como el público presenten esquema completo de vacuna para SARS CoV2, siendo necesario contar con el carnet sanitario para la venta de las entradas y ubicaciones. A partir de los 13 años.-Se pondrá a disposición del público, alcohol en gel o sanitizante en todos los accesos.-Al ingresar al espacio, los/as asistentes del público deberán mostrar la declaración jurada de salud vigente (mediante formulario online, App CuidAR) Se podrá acreditar con captura de pantalla de las aplicaciones autorizadas, captura de códigos QR. Previendo la falta de datos en el circuito. También se incorpora el soporte papel – certificado de vacunación.- No se permitirá el ingreso de ningún asistente que tenga una temperatura igual o superior a 37,5° C al momento del control.- Se marcará el sentido de circulación para que los espectadores desde el ingreso se dirijan directamente a sus ubicaciones, evitando así situaciones potenciales de contagio.-El uso de barbijo será obligatorio pudiendo quitárselo sólo para ingerir alimentos o bebidas, y deberá volver a colocarlo después.- Se conformarán “burbujas sociales de recreación” definiéndose las mismas como espacios compartidos de proximidad entre personas que concurren conjuntamente al espectáculo y que no deben integrar (durante la realización del evento) otra “burbuja de recreación”. La “burbuja social de recreación”, permite, entonces, compartir un mismo espacio en un ambiente controlado, dado que se mantiene la distancia entre grupos de personas no vinculadas.-No se permitirá el desplazamiento de público durante el espectáculo, deberán permanecer en los lugares asignados, excepto para el uso de sanitario o para la compra de alimentos y bebidas. A tal fin, se establecerán corredores de sentido único.-En cuanto al cobro de servicios, se recomienda el uso de medios de pago electrónicos. En la medida de lo posible, se ha recomendado usar mamparas o pantallas en las cajas de cobro que aseguren la protección de vendedor/cliente.- Los baños que sean de dominio propio de los establecimientos contarán de jabón líquido y papel desechable.-Se delimitarán las distancias de 2 mts entre cada una de las personas que se encuentren en la fila previo al ingreso de sanitarios. Siendo cada espectador responsable de concientizarse y cuidarse a si mismo y al resto para cumplir con los hábitos ya conocidos.-Se dispone el uso obligatorio de tapabocas al momento del ingreso a los sanitarios.- Se contará en las áreas públicas dispensadores de alcohol en gel o solución de alcohol al 70% de forma visible.De esta forma, sumado a la nueva normalidad que toda la población a lo largo y ancho del país ha incorporado a su vida diaria, es que se hace seguro acompañar esta actividad cultural que además tiene como objetivo principal acompañar la salud mental y emocional por medio de la dispersión y disfrute que alegra el espíritu y renueva las ganas de seguir viviendo la magia del Carnaval del País.Fechas: Sábados 8, 15, 22, y 29 de enero; y sábados 5, 12, 19, 26, y fin de semana de carnaval 27 y 28 de febrero.A razón de las normativas nacionales y adhesión del decreto de la provincia de Entre Ríos vigente se deberá asistir con PASE SANITARIO. Libreta vacunación. A partir de los 13 años.La circulación interna siempre deberá ser con tapabocas.