Niña entrerriana le escribió al Presidente: su pregunta y qué le respondieron

En medio de un viaje familiar por Buenos Aires, Luisina Sabater -de 7 años de edad, radicada en Crespo-, tuvo la necesidad de encontrar una respuesta a su curiosidad.Su mamá, contó: "Nuestra hija mayor egresaba en Buenos Aires y decidimos estar acompañándola en la ceremonia de entrega de Sables y demás. Desde que Luisina nos escuchó hablando del tema, se entusiasmó en ir ella también y nos pidió que la llevemos a conocer el Cabildo, Casa Rosada, donde está San Martín, Belgrano, de manera que cuando fuimos, hicimos el recorrido tradicional".La niña tuvo un altibajo de sensaciones, que su mamá relató: "Estaba muy contenta., porque había sentido que estaba olvidado. No entendía por qué no estaba la Guardia de Honor, como con San Martín.", dijo aLuisina no se quedó conforme y pidió a sus padres poder preguntarle al Presidente. "Buscando que note que le estábamos dando importancia a eso que sentía y le preocupaba, nos acercamos con ella hasta la Guardia de Casa Rosada, explicamos que éramos de Entre Ríos y que. Nos dijeron que sí, que con mucho gusto la recibiría y nos dieron una hoja y bolígrafo. Como ella va a 2° grado, escribe un poco lento para lo que significa esperar en una oficina así, por lo que ella me la dictó y yo se la escribí. Ella la firmó y se la recibieron con mucha amabilidad. Como la escucharon, quedaron sorprendidos, porque Luisina quería hacer llegar una consulta nada más y la felicitaron por su sentimiento hacia todo lo que tiene que ver con nuestra Patria".La pequeña sintió que al entregar la carta, empezaba un nuevo camino. Sobre ello, la mamá manifestó: "Nos pidieron los teléfonos y nos dijeron que en 10 días nos iban a contestar. Nunca pensamos que eso fuera a suceder, hasta que llegó el mail donde le dan una devolución y le anuncian que próximamente le van a enviar una respuesta adecuada".Desde un correo oficial de Presidencia, perteneciente al espacio "Mi carta al Presidente", llegó el contacto inicial:Ahora Luisina está ansiosa por la llegada de una respuesta que aclare sus interrogantes.