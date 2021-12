Hospital Masvernat homenajeó a personal de salud por su trabajo en pandemia

Durante la sencilla pero sentida convocatoria, que tuvo lugar en la puerta de la Guardia Central del hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, la licenciada María Peña expresó que se realizó un homenaje al personal de salud que estuvo en la primera línea de fuego contra el Covid-19.“El compromiso, la labor, el trabajo, la responsabilidad y profesionalismo son cualidades que no han faltado y no faltarán en este marco de pandemia, por eso el homenaje, para renovar esa fuerza para poder hacer frente a este enemigo que día a día hacemos frente” sostuvo Peña.La placa, expresa la siguiente frase: “El cuidado no solo es la esencia de la enfermería, lo es todo”.El acto contó con la bendición por parte del capellán del nosocomio y el apoyo del equipo directivo del hospital Masvernat.