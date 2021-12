Alerta naranja en zona de Entre Ríos por el calor: cuándo llegará el alivio

Alerta naranja

Amarillos

La más alta en la ciudad

El pronóstico

El centro del país atraviesa una ola de calor que deja altos registros en el termómetro y este jueves por la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A horas de los festejos por Año Nuevo, con un pico de contagios de Covid que impone reuniones en espacios abiertos, se espera que el clima siga pesado y en el corto plazo, no habría un cambio en la masa de aire.El Servicio, por las extremas temperaturas, lo que implica que el fenómeno, puede provocar “un efecto moderado a alto en la salud.”, advierte el SMN en el aviso.Concretamente, el informe incluye a losy continuaría el calor por varios días, pudo confirmar Elonce.En tanto, Colón, Gualeguaychú, Islas, Tala y Uruguay, permanecen este jueves, en alerta amarilla, lo que significa un “efecto leve a moderado en la salud.y personas con enfermedades crónicas”.Finalmente, el resto de los departamentos, se encuentran en verde.En referencia a las temperaturas,en lo que va del mes de diciembre, al ascender a los. Las previsiones muestran que por varios días, no habrá un cambio significativo yEl meteorólogo Alejandro Gómez ratificó la persistencia de los registros térmicos elevados en los próximos días.habrá “nuevamente temperaturas muy altas, aunque transitoriamente”, dijo a Elonce TV. Adelantó que la sensación térmica llegaría hasta 45 grados, “considerando que la humedad no está tan elevada”.En la noche del viernes 31 de diciembre habrá “buenas condiciones de tiempo, con vientos débiles del noreste.. En ese marco, consideró que “la tendencia” para el arribo de la inestabilidad “se está extendiendo”.Precisó que “Paraná, Diamante y Vitoria, cerca del mediodía tendrían condiciones de inestabilidad aislada, con probabilidad de algunas lluvias y tormentas locales, nada muy significativo. Mejoría temporariamente a la tarde.. Durante la jornada habrá “temperaturas de unoscon alto contenido de humedad”.El domingo “persistirán las condiciones de aire cálido, con abundante nubosidad. Habrá máximas de entre 32 y 34 grados. A la noche volvería a estar inestable con mayor intensidad, con probabilidad de lluvias y tormentas más importantes”, dijo Gómez.Y enseguida aclaró: “”.“Las perspectivas de lluvias del sábado no son importantes. En el sur entrerriano serían de 8 a 10 milímetros. El domingo podrían alcanzarse precipitaciones de 20 milímetros, a lo que podría sumarse algo más el lunes”, expresó el especialista.Finalmente, dio cuenta de que lo normal en esta zona son “tres olas de calor por temporada con persistencia de tres días, pero es poco común que temperaturas tan elevadas se mantengan por un lapso tan prolongado como el actual”.