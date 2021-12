Córdoba: se registran hasta 7 casos de picadura de alacranes por día

Qué hacer si un niño es picado por un alacrán



La jefa de Toxicología del centro asistencia, Nilda Gait, explicó que con el calor, este tipo de arácnidos salen principalmente de noche. Durante el día, buscan esconderse en el patio o en lugares de la casa donde encuentran calor y humedad.“Donde pasa una moneda, pasa un alacrán”, resumió y resaltó la necesidad de poner burletes en las puertas y de usar rejillas para tapar los resumideros.Consultada sobre qué época del año es la más usual para el surgimiento de casos por picaduras, dijo que normalmente se observa “un ascenso en noviembre hasta los primeros días de marzo, pero con el cambio climático los hemos tenido todo el año”.“Cuando hay altas temperaturas, sobre todo cuando pasa los 30 grados, hemos tenidos más casos. En la guardia han llegado de tres a siete casos por día con picaduras de alacranes”, detalló.Pese al crecimiento de casos, destacó que en los últimos dos años de pandemia se ha notado una leve baja respecto a épocas anteriores, debido a que las personas pasan más tiempo en sus hogares y se ocupan más de la limpieza.“Desde 2016 en adelante tuvimos 239 casos. Pero en la época de pandemia 2019 y 2020 hemos tenido 170. Y ahora están subiendo un poquito más”, indicó.La especialista indicó que en los hogares donde hay cucarachas, es muy probable que existan alacranes buscándolas como alimento.“Si removemos para construir las casas, van a salir. No hay que acumular madera, hojalatas ni papeles”, recomendó y aclaró que la proliferación de alacranes afecta a familias de todos los estratos sociales.También dijo que hay que tener cuidado en los patios, ya que los alacranes “se colocan debajo de los asadores y debajo de las piedras que están en la pileta”. También señaló que hay que tener especial atención si la tierra fue removida para hacer una obra, por ejemplo.“Si el niño empieza con vómitos que no ceden y una transpiración constante, siendo que hace instantes estaba bien, es necesario llevarlo a un centro asistencial”, aclaró.Una vez en el lugar, los médicos evaluarán cuál es el tratamiento a seguir.“Muchas veces, en el 70 ciento de los casos, se trata de cuadros leves que no necesitan suero”, explicó.Sobre los insecticidas que se utilizan para combatir a estos arácnidos, Gait fue tajante: “Si las medias de prevención no funcionan, hay que usar piretrinas. Nunca comprar carbamatos”.Y aclaró: “Los carbamatos son parte de los órganos fosforados. Pueden producir la muerte en un niño”.“Carbamatos, clorpirifos y productos similares pueden matar a un niño”, cerró. (La Voz)